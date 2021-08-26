كل ما تريد معرفته عن قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022

اكتمل عقد الأندية الـ 32 المشاركة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2021-2022.

وتأهلت أندية يونج بويز السويسري ومالمو السويدي وبنفيكا البرتغالي وشيريف تيراسبول المولدوفي وريد بول سالزبورج النمساوي وشاختار دونتسك الأوكراني إلى دور المجموعات عن طريق الملحق.

وستجري القرعة الخميس 26 أغسطس 2021 في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة في إسنطبول بتركيا.

وسيسحب القرعة ثنائي تشيلسي السابق: الصربي برانسيلاف إيفانوفيتش والغاني مايكل إيسيان.

الأندية المشاركة حسب الدول

إنجلترا: مانشستر سيتي – مانشستر يونايتد – ليفربول – تشيلسي

إسبانيا: أتليتكو مدريد – ريال مدريد – برشلونة –إشبيلية – فياريال

إيطاليا: إنتر ميلان – ميلان – أتالانتا – يوفنتوس

ألمانيا: بايرن ميونيخ – ريد بول لايبزج – بوروسيا دورتموند – فولفسبورج

فرنسا: ليل – باريس سان جيرمان

أوكرانيا: دينامو كييف – شاختار دونتسك

هولندا: أياكس

روسيا: زينيت سان بطرسبرج

بلجيكا: كلوب بروج

تركيا: بيشكتاش

سويسرا: يونج بويز

السويد: مالمو

مولدوفا: شيريف تيراسبول

النمسا: ريد بول سالزبورج

ويتم تقسيم الأندية الـ 32 على 4 تصنيفات مختلفة جاءت كالآتي:

التصنيف الأول: تشيلسي – فياريال – أتليتكو مدريد— مانشستر سيتي – بايرن ميونيخ – إنتر ميلان – ليل – سبورتينج لشبونة

التصنيف الثاني: ريال مدريد – برشلونة – يوفنتوس – مانشستر يونايتد – باريس سان جيرمان – ليفربول – إشبيلية – بوروسيا دورتموند

التصنيف الثالث: بورتو – أياكس – ريد بول لايبزج – ريد بول سالزبورج – بنفيكا – أتالانتا – زينيت سان بطرسبرج – شاختار دونتسك

التصنيف الرابع: بيشكتاش - دينامو كييف – كلوب بروج – يونج بويز – ميلان – مالمو – فولفسبورج – شيريف تيراسبول

نظام القرعة

لا يمكن لفريق أن يلعب ضد فريق من نفس بلده، وسيتم الإعلان عن أي قيود أخرى قبل بدء سحب القرعة.

وفي حال يشارك فريقان من نفس البلد، سيتم تقسيم مبارياتهما بين يومي الثلاثاء والأربعاء، وإذا شارك 4 فرق من نفس البلد سيتم تقسيم المباريات فريقين لكل يوم.

أي سيخوض فريقان من إنجلترا مباراتهما يوم الثلاثاء والأخران يوم الأربعاء

مواعيد مباريات دور المجموعات

الجولة الأولى: 14-15 سبتمبر

الجولة الثانية: 28-29 سبتمبر

الجولة الثالثة: 19-20 أكتوبر

الجولة الرابعة: 2-3 نوفمبر

الجولة الخامسة: 23-24 نوفمبر

الجولة السادسة: 7-8 ديسمبر