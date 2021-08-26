جنش: طلبت من مجلس الإدارة حل أزمتي.. وإذا أخطأت أعاقب

الخميس، 26 أغسطس 2021 - 00:44

كتب : FilGoal

محمود جنش قبل مباراة الزمالك والأهلي

طلب محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى نادي الزمالك، من مجلس إدارة ناديه حل الأزمة العالقة إلى الآن والتي حدث بعد مباراة سيراميكا في بطولة الدوري العام.

وقال جنش في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "طلبت من مجلس الإدارة حل الأزمة، وكل من له حق يأخذه، وإذا أخطأت أعاقب".

وتابع "لم أترك معسكر النادي كما قيل، طلب مني ترك المعسكر وعدم الذهاب إلى المباراة والتدريبات، ونفذت ما طلب مني بالحرف".

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وأوضح "طلبت من مجلس الإدارة أن تكون هناك جلسه بيني وبين المدير الفني والمترجم، الأشخاص اللذين حضروا الواقعة، وبحضور مجلس الإدارة لسماع جميع الأطراف".

وأكد "هناك بعض الأشخاص موجهة ضدي ومجلس الإدارة يعلم ذلك الأمر، وأشكر الجمهور الذي يقف خلفي".

واستطرد "لم أفتعل أي أزمة طوال مسيرتي مع الزمالك وأساعد دائما أي حارس مرمى في الفريق، المشكلة إنني أتحدث بتلقائية ومتقبل أي قرار من مجلس الإدارة".

واختتم تصريحاته قائلا: "عقدي هو الأقل بين حراس المرمى وأنا من قادة نادي الزمالك، ولكن لا أتحدث في تلك الأمور".

يذكر أن نادي الزمالك توج ببطولة الدوري العام للمرة الـ 13 في تاريخه بعد الفوز على فريق الإنتاج الحربي في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الأسبوع قبل الأخير من منافسات الدوري المصري الممتاز.

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