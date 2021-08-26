الونش: أشكر كل من انتقدني في بداية انضمامي لـ الزمالك.. وكنا الأحق ببطولة إفريقيا

الخميس، 26 أغسطس 2021 - 00:01

كتب : FilGoal

الونش - الزمالك - إنبي

اعترف محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك بعدم ظهوره بشكل جيد في مواسمه الأولى مع القلعة البيضاء.

وتوج الزمالك للدوري المصري لموسم 2020/2021 قبل جولة من نهايته، وللمرة رقم 13 في تاريخه.

وقال الونش عبر قناة النهار: "أول موسم لي في الزمالك كان يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين الجدد مع تغيير المدربين أكثر من مرة وكان عمري وقتها 20 عاما فقط وأفتقد للخبرات لذلك لم أقدم المستوى المنتظر".

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وأضاف "أشكر نجوم كرة القدم الكبار والنقاد والإعلاميين على نقدهم السلبي لي في بدايتي مع الزمالك لأن هذا الحديث حفزني كثيرا وجعلني أجتهد وأتدرب أكثر لأطور من نفسي".

وواصل "كنت أتمنى التواجد في نهائي إفريقيا وعرفت شعور الجماهير خلف الشاشات بعد الخسارة، كنا الأحق بالفوز ولكن التوفيق لم يكن حليفنا".

وأكمل "فترة تغيير الإدارة والجهاز الفني كانت أصعب الفترات على الزمالك طوال الموسم لأن مستقبل النادي والفريق لم يكن واضحا".

وأتم تصريحاته بالإجابة على سؤال ما هو الفارق بين باتشيكو وكارتيرن قائلا: "باتشيكو يعتمد على الدفاع بشكل أكبر عكس كارتيرون الذي يميل للهجوم، والثنائي يجيد التعامل مع اللاعبين جيدا داخل وخارج الملعب".

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