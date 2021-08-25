كأس ألمانيا - بايرن ميونيخ يكتسح بريمر بدستة أهداف

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 23:09

كتب : عمر خالد

بايرن ميونيخ 12-0 بريمر

فاز بايرن ميونخ الألماني على فريق بريمر بنتيجة عريضة جدا بـ 12 هدفا في إطار المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات دور الـ 32 من كأس ألمانيا.

وشهد اللقاء تألق اللاعب الكاميروني إريك شوبو موتينج حيث سجل سوبر هاتريك في ذلك اللقاء.

وسجل موتينج الأهداف الأربعة الخاصة به في الدقيقة 8 و 28 و 35 من الشوط الأول، ثم عاد وسجل الهدف الرابع الخاص به في الدقيقة 82 من الشوط الثاني.

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الشوط الأول بين الفريقين انتهى بخماسية نظيفة، سجل جمال موسيالا الهدف الثاني للبايرن في الدقيقة 16، وسجل جان لوكا وارم الهدف الثالث بالخطأ في مرماه.

في الشوط الثاني ازداد تألق لاعبي بايرن ميونخ حيث سجلوا 7 أهداف، حيث سجل ماليك تليمان الهدف السادس في الدقيقة 47، وعاد جمال موسيالا مرة أخرى وسجل الهدف السابع في الدقيقة 49.

وسجل لوروا ساني الهدف الثامن في الدقيقة 65، بينما أحرز الهدف التاسع اللاعب الشاب ميكائيل كويسانز، وسجل كلا من بونا سار وتوليسو الهدف الـ 11 والـ 12 بالترتيب.

وسدد فريق بايرن ميونخ 38 تسديدة، منهم 19 تسديدة على المرمى، و7 تسديدات خارج المرمى.

ويعد فريق بريمر أحد الأندية المشاركة في منافسات الدرجة الخامسة الألمانية، ويأمل بايرن ميونخ في التتويج ببطولة كأس ألمانيا بالنسخة الحالية لتعويض الخروج المهين الموسم الماضي على يد فريق هولشتاين كيل الذي يلعب في الدرجة الثانية.

بايرن ميونخ كأس ألمانيا
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