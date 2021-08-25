بيراميدز يحقق فوزه الأكبر بالدوري ويكتسح المقاصة بخماسية في ليلة تألق صابر

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 22:59

كتب : إسلام أحمد

محمود صابر - إبراهيم عادل - دونجا - الصور من المركز الإعلامي لبيراميدز

اكتسح بيراميدز مستضيفه مصر للمقاصة بنتيجة 5-0 في ختام الجولة 33 من الدوري المصري على ملعب المقاولون العرب.

سجل أهداف بيراميدز: إبراهيم عادل (ثنائية) ومحمود صابر وإسلام عيسى وعبد الله السعيد.

محمود صابر كان الأكثر تألقا بين لاعبي بيراميدز بتسجيله هدفا وصناعة الأهداف الثلاثة الأخرى في الشوط الأول.

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فوز هو الأكبر لـ بيراميدز عبر تاريخه في الدوري المصري ليتفوق على نتيجة 5-1 ضد النصر في موسم 2017-18.

كما أصبحت ثاني أكبر هزيمة يتلقاها الفريق الفيومي في الدوري بعدما سقط أمام طلائع الجيش من قبل بنتيجة 6-1 في موسم 2014-15.

وحقق تاكيس جونياس الفوز الأكبر له في الكرة المصرية بعدما سبق له الفوز مع وادي دجلة على حساب بيلا في كأس مصر بنتيجة 4-0 في 2019.

فوز رفع رصيد بيراميدز إلى 52 نقطة لكن ظل في نفس مركزه الرابع مقلصا الفارق مع سموحة الثالث لنقطة واحدة.

بينما تكبد مصر للمقاصة هزيمته السادسة تواليا في الدوري، ولم يحقق الفريق الفيومي الفوز في آخر 10 مباريات بالدوري والكأس إذ اكتفى بتعادل وحيد.

وتجمد رصيد المقاصة عند النقطة 37 في المركز الثالث عشر.

التشكيل

بدأ بيراميدز اللقاء بإبراهيم عادل في مركز المهاجم ومن خلفه إسلام عيسى وعبد الله السعيد ومحمود صابر.

بينما خاض المقاصة اللقاء بثنائية هجومية مكونة من باسم مرسي وشيميلس بيكلي.

وصف المباراة

مهرجان الأهداف جاء مبكرا بهدف في الدقيقة الثالثة لإبراهيم عادل بعدما تلقى تمريرة من محمود صابر.

وفي الدقيقة 14 أضاف محمود صابر الهدف الثاني لبيراميدز بعدما تلقى إسلام عيسى كرة طويلة داخل منطقة الجزاء وخرج محمود حمدي حارس المقاصة ليتصدى لها لترتد وتصل إلى صابر الذي سدد في المرمى الخالي.

هدأت أحداث المباراة قليلا مع سيطرة بيراميدز وفي الدقيقة 37 سجل إسلام عيسى الهدف الثالث.

تلقى عيسى بينية من محمود صابر وسدد على يمين الحارس، لكنه انتظر دقيقتين من أجل مراجعة الهدف وتأكيد تقنية الفيديو صحته.

وفي الدقيقة 40 عرضية من أحمد فتحي لعبد الله السعيد الذي يسدد كرة حوّلها إبراهيم عادل بالكعب في الشباك لترتفع النتيجة إلى 4-0.

الشوط الثاني شهد مشاركة رمضان صبحي بدلا من إريك تراوري، مع بدايته.

وفي الدقيقة 60 سجل شيملس بيكلي هدفا للمقاصة ألغي بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو.

وصنع رمضان الهدف الخامس لعبد الله السعيد الذي وصل إلى هدفه الـ 114 في الدوري.

وفي الدقيقة 90 كاد إسلام عيسى أن يسجل السادس لكن تصدي محمود حمدي ومن ثم القائم الأيمن لكرته حال دون تسجيل هدفه الثاني في اللقاء، لتنتهي المباراة بخماسية.

بيراميدز في الدوري الدوري المصري مصر للمقاصة
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