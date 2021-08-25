جوارديولا: أرغب في تدريب منتخب.. والمشاركة في كوبا أمريكا

قال بيب جوارديولا إنه يريد أن يتولى مسؤولية تدريب منتخب بعد رحيله عن مانشستر سيتي، حيث يريد أن تكون هذه خطوته التالية، حتى لو لم يكن لديه فريق مفضل.

وأوضح بيب في تصريحات خلال منتدى "إكس بي للإستثمارات" قائلا: "هل يمكن أن تكون البرازيل احتمالية؟ نعم، على الرغم من أنني لا أصدق ذلك".

وأوضح "أعتقد أن مدرب المنتخب البرازيلي سيكون دائما برازيليا، ولا أرى أجنبيا في منتخبات مثل البرازيل".

وتابع "لا أفكر في أي شيء، لكن بعد سبع سنوات في مانشستر سيتي، أعتقد أنني سأحصل على استراحة، سأضطر للتوقف لبعض الوقت، وأرى ما فعلته، أود أن أدرب منتخبا، من أمريكا الجنوبية، للعب في كوبا أمريكا أريد الحصول على هذه التجربة".

وعن حظوظ المنتخب البرازيلي في كأس العالم المقبل قال جوارديولا: "البرازيل واحدة من المرشحين للفوز بكأس العالم في قطر عام 2022 البرازيل دائما هي المعتادة على الفوز بكأس العالم، وآمل أن يكون كأس العالم المقبل قويا وعلى مستوى الحدث".

يذكر أن عقد المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا ينتهي في يونيو 2023، ويأمل بعدها مدرب السيتي في الحصول على راحة بعد انتهاء العقد وخوض تجربة تدريب المنتخبات.