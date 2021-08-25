حسين لبيب لـ في الجول: الزمالك سيتسلم درع الدوري عقب مباراة البنك الأهلي.. وقررت تأجيل الاحتفالية

كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون نادي الزمالك عن موعد تسلم فريقه لدرع الدوري المصري.

وتوج الزمالك للدوري المصري لموسم 2020/2021 قبل جولة من نهايته، وللمرة رقم 13 في تاريخه.

وقال حسين لبيب لـFilGoal.com: "اتحاد الكرة أبلغنا بتسليم درع الدوري للزمالك عقب مواجهة البنك الأهلي يوم الجمعة المقبلة في الجولة الأخيرة من المسابقة".

وأضاف " قررت تأجيل احتفالية فوز الزمالك بالدوري نظرا لانضمام اللاعبين لمنتخب مصر وأيضا المحترفين لمنتخبات بلادهم".

وواصل "وذلك لأن الاحتفالية من الأساس من أجل اللاعبين أصحاب الإنجاز مع الجهاز الفني".

وأتم تصريحاته "سيتم تحديد موعد الاحتفالية في وقت لاحق".

وكان حسين لبيب أعلن عن تنظيم احتفالية لفريق كرة القدم بعد فوزه بلقب الدوري، وأعلن عن موعدها وهو يوم الإثنين المقبل.

ويلعب الزمالك ضد البنك الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري المصري مساء الجمعة المقبل.