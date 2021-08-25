الزمالك بطل الدوري - مدحت عبد الهادي لـ في الجول: البداية القوية وعدم التفريط في النقاط سبب التتويج

يرى مدحت عبد الهادي نجم الزمالك السابق أن بداية الفريق القوية في الدوري وعدم إهدار الكثير من النقاط من أهم أسباب فوز القلعة البيضاء بلقب الدوري.

وتوج الزمالك للدوري المصري لموسم 2020/2021 قبل جولة من نهايته، وللمرة رقم 13 في تاريخه.

FilGoal.com توجه لنجوم الزمالك السابقين لسؤالهم عن أسباب تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري، وما هي الصفقات التي يحتاجها في الموسم المقبل.

وقال عبد الهادي لـFilGoal.com: "البداية القوية من أول الموسم وتصدر المسابقة دون النظر للمنافس ومباريات المؤجلة من أهم أسباب تتويج الزمالك بالدوري".

وأضاف "بعد تغيير الجهاز الفني استمر الجهاز الجديد بالعمل بنفس النظام، وأيضا بعد خسارة بعض النقاط في مباريات لا يفترض أن يتعثر فيها الفريق كان الزمالك يعود بقوة مثل الخسارة أمام الأهلي وترك الصدارة".

واستمر في تصريحاته "الخروج الإفريقي أيضا زاد من إرادة اللاعبين في التعويض والفوز بالدوري لإسعاد الجماهير".

وواصل "كذلك استمرار الفريق في تصدر الدوري منح اللاعبين دفعة قوية للحفاظ على وضع الفريق دون النظر للمنافس".

وأشار "حتى بعد خوض الأهلي لمبارياته المؤجلة وتصدره للدوري بفارق نقطتين الفريق واصل بشكل مميز واستطاعوا الفوز في كل المباريات والحفاظ على الصدارة حتى النهاية".

وشدد "من أهم الأمور أيضا أن الزمالك لم يفقد في الدور الأول إلا القليل من النقاط، وهذا ساعد الفريق كثيرا في مرحلة الحسم".

الصفقات الجديدة

وشرح عبد الهادي: "الزمالك يحتاج إلى مهاجم قوي على مستوى عالي بجانب لاعب وسط مهاجم ومدافع مميز".

وتابع "إذا نجح الزمالك في ضم عبد الله السعيد سيكون إضافة قوية، وأيضا نبيل عماد".

وأردف "الزمالك لا يحتاج الدعم في مركز الظهير الأيسر، وحمزة المثلوثي يؤدي جيدا في الظهير الأيمن".

وأتم تصريحاته "لا أعرف موقف حازم إمام حتى الآن في الفريق، ولكن إذا كان الزمالك يحتاج لضم ظهير أيمن يكون لاعب آخر غير كريم العراقي لأن طريقته لا تناسب طريقة لعب الفريق".