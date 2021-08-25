دجيكو: أشعر أنني ألعب في إنتر ميلان منذ سنوات

يشعر إدين دجيكو بأنه كان يلعب في إنتر منذ سنوات عديدة، بعد أن سجل في أول ظهور له وكان يعرف دائما أن سيموني إنزاجي سيكون مثاليا لأسلوبه في كرة القدم.

إدين دجيكو النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وقال دجيكو: "لقد كان يوما عاطفيا، خاصة أنها كانت أول مباراة تعود فيها الجماهير إلى الملعب بعد غياب".

وأضاف في تصريحات لإنتر TV "كانت والدتي في سان سيرو أيضا، كان يوما مهما، انتهى بفوزنا وهدف عملت بجهد من أجله، لم أسجل منذ وقت طويل في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، لذلك كان من المهم كسر هذا الجفاف وتعزيز ثقتي بالمستقبل".

وتابع "أشعر وكأنني ألعب هنا منذ سنوات، وأتفق جيدا مع زملائي في الفريق ونعمل معا بسلاسة، هذا لأن هناك العديد من الأبطال هنا يعرفون كيفية لعب كرة القدم، ولهذا السبب أتيت إلى إنتر ميلان".

وأوضح "كنت متوتر قبل مباراة جنوى وبصراحة كان هذا غير معتاد بالنسبة لي، كنت في سان سيرو عدة مرات كخصم، لذلك كدت أن أدخل غرفة الملابس الخطأ، ولكن أعاد إيفان بيريسيتش توجيهي للغرفة الصحيحة".

📺 | APPUNTAMENTO 🗞️ Non perdetevi Inter News, in onda alle 19.30 🕢 🦢🇧🇦 @EdDzeko ha parlato ai nostri microfoni 🎙️ 😉 E voi che ne dite? Dopo averlo visto in campo, vi sembra che sia appena arrivato? ⚫🔵 pic.twitter.com/PkJORYtP8G — Inter TV (@Inter_TV) August 25, 2021

وعن مدرب الفريق سيموني إنزاجي قال البوسني: "لقد سمعت الكثير من الأشياء الرائعة عن إنزاجي من اللاعبين الذين عملوا معه من قبل، رأيت الطريقة التي يلعب بها لاتسيو وكنت متأكدا من أنه سيكون مناسبا تماما لي".

وكان إدين دجيكو انتقل من روما مجانا، مع مكافآت أقل من 2 مليون يورو مستحقة الدفع إذا تأهل النيرازوري إلى دوري أبطال أوروبا.

وفاز إنتر ميلان في أولى مبارايته بالدوري الإيطالي أمام جنوى برباعية نظيفة في ملعب سان سيرو.