أشرف صبحي يزور مؤمن زكريا للاطمئنان على صحته

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على زيارة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي في منزله، للاطمئنان على حالته الصحية، وتوفير كافة الإجراءات الطبية اللازمة له.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى حرصه على المتابعة الدورية للحالة الصحية مؤمن، والتأكد من اتخاذ الإجراءات الطبية، وتنفيذ البرنامج العلاجي للاعب على أكمل وجه، وكذا المتابعة مع إدارة النادي الأهلي بشأن توافر كافة احتياجات اللاعب ومتطلباته المالية والعلاجية.

وأعرب وزير الرياضة عن خالص تمنياته لـ "مؤمن زكريا" بالشفاء العاجل، وتخطي تلك الأزمة المرضية بعزيمة وإصرار وتحدٍ، والعودة مرة أخري للملاعب بعد تمام الشفاء، مشيراً إلى المساندة والدعم الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة لأبناء مصر الرياضيين، ومتابعة أحوالهم جراء أي أزمات قد يتعرضون لها، والعمل على تلبية متطلباتهم ورغباتهم.

من جانبه، قدم اللاعب مؤمن زكريا شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة لمؤازرته له، ووقوفه بجانبه في تلك المحنة، وحرصه على التواصل المباشر معه وزيارته في منزله للاطمئنان على تحسن حالته الصحية، مقدماً الشكر والتقدير لكل من يسانده في تلك الأزمة الصحية تعبيراً منهم عن حبهم الصادق ودعمهم له في رحلته العلاجية.