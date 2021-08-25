الفوز الرابع على التوالي.. المقاولون يواصل صحوته المتأخرة ويهزم المحلة

واصل المقاولون العرب تقديم عروضه الجيدة في الفترة الأخيرة وهزم غزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري المصري على استاد المحلة.

وحقق المقاولون العرب بذلك فوزه الرابع على التوالي في مسابقة الدوري بعد ست مباريات دون فوز واحد وبأربع هزائم.

وسجل عبد الرحمن عاطف هدف المحلة الوحيد قبل أن يحول محمد حمدي زكي تأخره فريقه لفوز بتسجيله هدفين.

رفع المقاولون العرب رصيده إلى 41 نقطة في المركز التاسع بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 35 نقطة في المركز الرابع عشر.

بدأ اللقاء بضغط من المقاولون العرب بحثا عن التقدم على أصحاب الأرض.

ورغم ضغط المقاولون إلا أن هجمات المحلة المرتدة كانت خطيرة على مرمى أحمد العربي.

وأضاع لويس إدوارد التقدم للمقاولون في الدقيقة 20 بعد تسديدة ضعيفة تحولت إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 27 سدد محمد حمدي زكي تسديدة قوية اصطدمت بمدافع المحلة وتحولت لركلة ركنية.

ونجح غزل المحلة في التقدم بهدفه الأول بالدقيقة 30 بعد عرضية رائعة سددها أحمد الشيخ تصدى لها العربي قبل أن يحولها عبد الرحمن عاطف داخل شباك المقاولون.

واصل المقاولون العرب ضغطه في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول بحثا عن التعادل لكن دون فائدة.

وفي الشوط الثاني زادت إثارة المباراة بمحاولات للمقاولون من أجل التعادل.

وفي الدقيقة 47 سدد عبده يحيى لاعب المحلة تسديدة مباغتة لكن تصدى لها العربي ببراعة وحولها لركنية.

واستلم عبده يحيى الكرة من الركلة الركنية وسددها قوية لكن بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 51 تحصل المقاولون العرب على ركلة جزاء بعد عرقلة أحمد حسن مكي.

ونجح محمد حمدي زكي في تسجيل التعادل من ركلة الجزاء بعد تسديدها على يمين حارس المرمى في الدقيقة 53.

وبعد ثلاث دقائق كاد المقاولون أن يضيف الثاني بعد كرة ساقطة من لويس إدوارد لكنها ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 58 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء جديدة للمقاولون بعد عرقلة فتحي مبروك للويس إدوارد، ولكن بعد اللجوء لتقنية الفيديو تم إلغاء ركلة الجزاء واحتساب بطاقة حمراء لفتحي مبروك لأن العرقلة من خارج منطقة الجزاء.

ونجح محمد حمدي زكي في الدقيقة 81 من تسديد ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة ليسجل هدف التقدم للمقاولون.

حاول المحلة في الدقائق الأخيرة إدراك التعادل رغم النقص العددي لكن نجح دفاع المقاولون في التصدي لهجوم أصحاب الأرض.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 41 نقطة في المركز التاسع بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 35 نقطة في المركز الرابع عشر.