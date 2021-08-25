انتهت في الدوري - المقاصة (0) (5) بيراميدز.. فوز كاسح

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 20:51

كتب : FilGoal

محمود صابر - الصور من المركز الإعلامي لبيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر للمقاصة وبيراميدز في الجولة 33 من الدوري المصري.

وتقام على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 49 نقطة بفارق 4 نقاط عن سموحة الثالث.

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فيما يحتل مصر للمقاصة المركز الـ 14 برصيد 37 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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انتهت

ق 65: جووول خامس عبد الله السعيد بعدما تلقى بينية من رمضان ليسجل الخامس.

ق 60: هدف ملغي لمصر للمقاصة بداعي التسلل على شيميلس بيكلي

ق 46: مشاركة رمضان صبحي بدلا من إريك تراوري

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: جوووول إبراهيم عادل يسجل الرابع بعدما حاول تسديدة عبدالله السعيد بالكعب في الشباك.

ق 36: جووول إسلام عيسى يسجل الثالث لبيراميدز من انفراد وتقنية الفيديو تؤكد صحة الهدف.

ق 14: كرة طولية تصل إلى إسلام عيسى يتصدى لها الحارس لترتد إلى محمود صابر ليسجل في الشباك.

ق 3: جوووول إبراهيم عادل يسجل الهدف الأول بعد تمريرة من محمود صابر.

بداية اللقاء

في الدوري الدوري المصري بيراميدز مصر للمقاصة
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