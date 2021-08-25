استراحة في الدوري - المقاصة (0) (4) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 20:51

كتب : FilGoal

بيراميدز - المقاصة - محمد حمدي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر للمقاصة وبيراميدز في الجولة 33 من الدوري المصري.

وتقام على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 49 نقطة بفارق 4 نقاط عن سموحة الثالث.

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فيما يحتل مصر للمقاصة المركز الـ 14 برصيد 37 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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نهاية الشوط الأول

ق 39: جوووول إبراهيم عادل يسجل الرابع بعدما حاول تسديدة عبدالله السعيد بالكعب في الشباك.

ق 36: جووول إسلام عيسى يسجل الثالث لبيراميدز من انفراد وتقنية الفيديو تؤكد صحة الهدف.

ق 14: كرة طولية تصل إلى إسلام عيسى يتصدى لها الحارس لترتد إلى محمود صابر ليسجل في الشباك.

ق 3: جوووول إبراهيم عادل يسجل الهدف الأول بعد تمريرة من محمود صابر.

بداية اللقاء

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