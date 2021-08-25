تشكيل بيراميدز - إبراهيم عادل يقود الهجوم أمام المقاصة.. ورمضان على الدكة

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 20:13

كتب : FilGoal

الجونة - بيراميدز (من حسابات بيراميدز الرسمية) عمر جابر - محمد نجيب

أعلن تاكيس جونياس المدير الفني لـ بيراميدز تشكيل الفريق لمواجهة مصر للمقاصة في ختام الجولة 33 من الدوري المصري.

ويشارك عبد الله السعيد أساسيا في المباراة، بينما يجلس رمضان صبحي على دكة البدلاء عقب تعافيه من الإصابة.

ويقود إبراهيم عادل الهجوم أمام الفريق الفيومي.

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وجاء تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - محمد حمدي

الوسط: نبيل دونجا

أمامه: عبد الله السعيد - إريك تراوري - محمود صابر - إسلام عيسى

الهجوم: إبراهيم عادل

وعلى مقاعد البدلاء في المباراة: عبد الرحمن أيمن - عمر جابر - رمضان صبحي - أحمد سامي - طارق طه - أحمد توفيق - محمود حمادة - إبراهيم حسن - محمد الجباس

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 49 نقطة بفارق 4 نقاط عن سموحة الثالث.

فيما يحتل مصر للمقاصة المركز الـ 14 برصيد 37 نقطة.

تشكيل بيراميدز مصر للمقاصة في الدوري الدوري المصري
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