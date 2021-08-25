خبر في الجول - فيفا يحكم لصالح الزمالك في قضية مدرب أحمال جهاز ميتشو

حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالح نادي الزمالك في القضية المرفوعة من قبل أنتونيوس كيزوس مدرب الأحمال السابق في جهاز المدير الفني الصربي ميتشو.

وطالب كيزوس بالحصول على راتب 9 أشهر بالإضافة إلى مكافآت البطولات خلال فترة عمله في الزمالك، وذلك عن طريق رفع قضية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قدم ما يفيد بأنه انقطع عن حضور التدريبات وفسخ التعاقد من طرفه وبالتالي لا يحق له الحصول على المبلغ المطلوب وقيمته 65 ألف يورو.

وبالتالي حكم "فيفا" لصالح الزمالك ورفض دعوى المدرب وأقر بأن النادي الأبيض غير مطالب بدفع أي مبلغ له.

وجاء ذلك عن طريق مكتب نصر عزام مستشار الزمالك للقضايا الخارجية ومساعديه محمد متولي، وشارليز فيليكس.

وتولى الصربي ميتشو تدريب الزمالك خلال النصف الأول من موسم 2019/2020.