سرقة 3 كؤوس تعود لأكثر من 70 عاما من متحف سان لورينزو الأرجنتيني

تعرض متحف نادي سان لورينزو الأرجنتيني للسرقة قبل خوض مباراة أرجنتينوس جونيورز في الدوري الأرجنتيني.

وقال النادي الأرجنتيني في بيان: "إنه لألم عميق أن نبلغ جماهيرنا، للمرة الثانية، بسرقة الجوائز ذات القيمة الرياضية والاقتصادية الكبيرة، والتي لا يمكن استردادها ويمثل جرح تاريخ نادينا الحبيب بعمق".

وسُرق من متحف النادي الأرجنتيني والذي يُعرف بـ "جاكوبو أورسو" ومقره في الطابق الأول من مدرجات ملعب النادي: كأس الشرف عام 1936 وكأس الوصافة للقب ذاته لنفس العام ودرع الدوري الدرجة الأولى عام 1946.

وحاول اللصوص سرقة شاشة تلفزيون كان معلقا لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.

وسبق أن تعرض النادي لسرقة درع الدوري موسم 1933 وهو أول لقب حقق الفريق في تاريخه بعصر الاحتراف.

ويحتل الفريق الذي يرتدي قمصانا باللونين الأحمر والأزرق، المركز الثامن عشر في جدول الدوري الأرجنتيني برصيد 8 نقاط في 7 جولات.

ويعد سان لورينزو واحد من الأندية الأرجنتينية الخمس الكبرى إلى جوار إنديبندنيتي وريفر بليت وبوكا جونيورز وراسينج كلوب.

وتوج سان لورينزو بـ لقب الدوري الأرجنتيني 15 مرة أخرها موسم 2013.

وقاريا حقق لقب كوبا ليبرتادوريس 2014 ومن قبل كوبا سود أمريكانا (تعادل الكونفدرالية) عام 2002.