مران الزمالك - إصابة خفيفة لـ أبو الفتوح وراحة لـ بنشرقي.. وكارتيرون يجتمع بـ شيكابالا

تعرض أحمد أبو الفتوح ظهير أيسر الزمالك لإصابة خفيفة خلال مران الفريق اليوم لاأربعاء.

وخاض لاعبو الزمالك فقرة تأهيلية واستشفاء قبل انطلاق التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري.

وحسم الزمالك لقب الدوري للمرة 13 في تاريخه بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون مقابل بالجولة 32.

وشارك أبو الفتوح في التقسيمة الفنية في مران اليوم، وتعرض لإصابة في كرة مشتركة مع أحد زملائه في الفريق.

وأجرى الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة الإسعافات الأولية للاعب للاطمئنان على إصابته على أن يتم إجراء فحوصات إضافية للاطمئنان على الإصابة.

وحرص هيثم فاروق نجم الزمالك السابق على التواجد في مران الأربعاء لتقديم التهنئة للاعبين والجهاز الفني بعد التتويج بلقب الدوري.

وخضع لاعبو الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق المران.

ويلعب الزمالك أمام البنك الأهلي مساء الجمعة على استاد بتروسبورت في التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري.

وحصل المغربي أشرف بنشرقي على راحة من المران الجماعي اليوم الأربعاء بقرار من الجهاز الفني بقيادة كارتيرون.

واكتفى اللاعب بخوض بعض التدريبات التأهيلية والاستشفائية بصالة الجيمانزيوم.

وعقد كارتيرون جلسة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق خلال مران اليوم الأربعاء.

وتحدث كارتيرون مع شيكابالا في بعض الأمور المتعلقة بأحوال الفريق خلال هذه الفترة خاصة بعد حسم الدوري.