انتهت في الدوري - غزل المحلة (1)-(2) المقاولون العرب.. نهاية المباراة

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 18:54

كتب : FilGoal

وادي دجلة - غزل المحلة

يستضيف غزل المحلة فريق المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري المصري وقبل الأخيرة.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة بينما المقاولون العرب في المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة.

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نهاية المباراة

ق81 جووول محمد حمدي زكي يسجل هدفا رائعا من ركلة حرة ويتقدم للمقاولون

ق68 تسديدة رائعة من البديل محمود علاء لاعب المحلة تصدى لها حارس المقاولون

ق 62: الفيديو يلغي ركلة الجزاء للمقاولون العرب ويحتسب خطأ من خارج الـ 18 وطرد فتحي مبروك مدافع الغزل.

ق 58: ركلة جزاااء جديدة للمقاولون العرب.. بعد عرقلة فتحي مبروك للويس إدوارد داخل منطقة الجزاء.

ق 56: لويس إدوارد ينفرد ويسدد كرة ساقطة من فوق الحارس ترتطم بالعارضة.

ق 53: جووول محمد حمدي زكي يسجل هدف التعادل من علامة الجزاء على يمين الحارس.

ق 51: ركلة جزاء تحصل عليها أحمد حسن مكي مهاجم المقاولون العرب عقب عرقلته داخل منطقة الجزاء.

ق48 استلام عبده يحيى للكرة من ركلة ركنية وتسديدها لكن بجوار القائم الأيمن

ق47 تسديدة قوية من عبده يحيى يحولها حارس مرمى المقاولون لركنية ببراعة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35 ضغط من المقاولون بحثا عن التعادل ومطالبات بركلة جزاء

ق30 جووول عبد الرحمن عاطف يسجل بعد متابعة تسديدة أحمد الشيخ الرائعة

ق27 تسديدة من محمد حمدي زكي تصطدم بمدافع المحلة لتتحول ركلة ركنية

ق20 هدف ضائع من لويس إداورد مهاجم المقاولون وتتحول لركنية

انطلاق المباراة

الدوري المصري غزل المحلة المقاولون العرب
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