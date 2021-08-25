مختار مختار لـ في الجول: أشفق على لاعبي الأهلي.. الإجهاد وتلاحم المباريات أهم أسباب خسارة الدوري

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 18:50

كتب : حسام نور الدين

مختار مختار - الإنتاج الحربي - الزمالك

يرى مختار مختار نجم الأهلي السابق أن تلاحم المباريات والإجهاد الشديد أهم أسباب خسارة الأحمر للقب الدوري المصري هذا الموسم لصالح الزمالك.

وتوجه FilGoal.com لسؤال نجوم الأهلي السابقين عن أسباب خسارة الفريق الأحمر للقب الدوري، وما هي الصفقات التي يحتاجها الفريق قبل الموسم الجديد.

وقال مختار لـFilGoal.com: "لا يوجد ناد يفوز بكل البطولات وباستمرار، وأبرز أسباب خسارة الدوري هي الإجهاد الشديد بسبب تلاحم المباريات والمواسم والسفر والضغط المستمر على اللاعبين".

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وأضاف "كنت أشفق على لاعبي الأهلي بسبب الإجهاد الشديد والذي تسبب بشكل كبير في تراجع مستوى الفريق، فهم في النهاية بشر وليسوا ماكينات، وحتى الماكينات تحتاج إلى راحة للعودة للعمل مرة أخرى".

وواصل "الزمالك خصم كبير وخروجه من بطولة إفريقيا منحه فرصة للتركيز أكثر على الدوري في الوقت الذي تم فيه استهلاك لاعبي الأهلي في أكثر من بطولة".

وتابع "نعم هناك أخطاء فنية وهذا أمر وارد في كل أندية العالم، مثلا مانشستر سيتي صاحب التعاقدات الكبيرة ومعه أحد أبرز المدربين في العالم خسر دوري أبطال أوروبا بسبب أخطاء فنية، مع الفارق في التشبيه بكل تأكيد".

وأكمل "بشكل عام يشفع لموسيماني أنه توج بدوري أبطال إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي وكأس مصر وبرونزية مونديال الأندية".

الصفقات الجديدة

وأشار "الأهلي كأي فريق في العالم لا غنى له عن إبرام تعاقدات قوية لتجديد دماء الفريق وأيضا الدوافع".

وأوضح "تشيلسي مثلا توج بدوري أبطال أوروبا وبعدها ضم لوكاكو ليحافظ على ما وصل إليه ويضيف له المزيد من الإنجازات".

وأتم تصريحاته "مع نهاية الموسم أعتقد أن الجهاز الفني للأهلي وقف على نقاط القوة والضعف وأماكن القصور وبالتأكيد لديه خطة لدعم الفريق، لا يمكنني نصيحة موسيماني بشيء لأنه الأكثر دراية بالفريق خاصة مع وجود مؤشرات أن النادي حسم صفقاته بشكل كبير".

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