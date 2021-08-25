بيريز: التعاقد مع مبابي؟ سان جيرمان رد علينا بالفعل.. ولكن بوقاحة الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 19:23 كتب : عمر خالد فلورينتينو بيريز ريال مدريد كليان مبابي فلورنتينو بيريز ريال مديد باريس سن جيرمان نرشح لكم أخر الأخبار الزمالك بطل الدوري - مدحت عبد الهادي لـ في الجول: البداية القوية وعدم التفريط في النقاط سبب التتويج 5 دقيقة | الدوري المصري رابطة الدوري الإيطالي على خطى إنجلترا وتدعم أنديتها ضد المنتخبات 14 دقيقة | الدوري الإيطالي أشرف صبحي يزور مؤمن زكريا للاطمئنان على صحته 22 دقيقة | الدوري المصري الفوز الرابع على التوالي.. المقاولون يواصل صحوته المتأخرة ويهزم المحلة 52 دقيقة | الدوري المصري بيان كاف: نريد من الحكومة الإنجليزية أن تعامل إفريقيا مثلما تفعل مع أوروبا 54 دقيقة | إفريقيا استراحة في الدوري - المقاصة (0) (4) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري تشكيل بيراميدز - إبراهيم عادل يقود الهجوم أمام المقاصة.. ورمضان على الدكة ساعة | الدوري المصري خبر في الجول - فيفا يحكم لصالح الزمالك في قضية مدرب أحمال جهاز ميتشو 2 ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. الزمالك بطل الدوري - مدحت عبد الهادي لـ في الجول: البداية القوية وعدم التفريط في النقاط سبب التتويج أشرف صبحي يزور مؤمن زكريا للاطمئنان على صحته بيان كاف: نريد من الحكومة الإنجليزية أن تعامل إفريقيا مثلما تفعل مع أوروبا خبر في الجول - فيفا يحكم لصالح الزمالك في قضية مدرب أحمال جهاز ميتشو بيريز: التعاقد مع مبابي؟ سان جيرمان رد علينا بالفعل.. ولكن بوقاحة الأكثر مشاهدة 1 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 2 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وإمكانية حلها 3 إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم 4 خبر في الجول - جلسة استماع في المحكمة الرياضية حول مشاركة ناصف أمام دجلة.. و"القرار قبل نهاية الموسم" أمس اليوم غدا الدوري المصري 3 الجونة 3 الأهلي انتهت الدوري المصري 2 الزمالك 0 الإنتاج الحربي انتهت الدوري المصري 0 وادي دجلة 0 سيراميكا كليوباترا انتهت الدوري المصري 1 أسـوان 3 سموحة انتهت الدوري المصري 0 الاتحاد السكندري 0 البنك الأهلي انتهت الدوري المصري 0 مصر للمقاصة 4 بيراميدز مباشر الدوري المصري 1 غزل المحلة 2 المقاولون العرب انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2 الرائد 0 الحزم انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 1 الأهلي 1 ضمك انتهت كأس الرابطة الإنجليزية 0 وست بروميتش ألبيون 3 أرسنال مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش - المصري لم تبدأ 21:00 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - الفتح - الشباب لم تبدأ 17:45 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - أبها - الاتفاق لم تبدأ 18:05 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - النصر - التعاون لم تبدأ 19:45 كأس الكؤوس للأندية الإفريقية لكرة اليد - الأهلي | كرة يد - ريد ستار | كرة يد لم تبدأ 18:00 قد ينال إعجابك