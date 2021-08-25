بيريز: التعاقد مع مبابي؟ سان جيرمان رد علينا بالفعل.. ولكن بوقاحة

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 19:23

كتب : عمر خالد

فلورينتينو بيريز ريال مدريد

كليان مبابي فلورنتينو بيريز ريال مديد باريس سن جيرمان
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