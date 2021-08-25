الزمالك بطل الدوري - طارق يحيى لـ في الجول: تركيز اللاعبين وهدية الأهلي سبب التتويج

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 18:18

كتب : حامد وجدي

الزمالك الإنتاج الحربي الدوري المصري

يرى طارق يحيي نجم الزمالك السابق أن تتويج الأبيض بلقب الدوري المصري جاء بسبب تركيز اللاعبين وتصميمهم على تحقيق الفوز في المباريات الحاسمة من المسابقة.

وتوج الزمالك للدوري المصري لموسم 2020/2021 قبل جولة من نهايته، وللمرة رقم 13 في تاريخه.

FilGoal.com توجه لنجوم الزمالك السابقين لسؤالهم عن أسباب تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري، وما هي الصفقات التي يحتاجها في الموسم المقبل.

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وقال طارق يحيى لـFilGoal.com: "السبب الأول في تتويج الزمالك بالدوري هو توفيق الله".

وأضاف "يأتي بعد ذلك تكاتف اللاعبين في المرحلة النهائية من الدوري وخلال مقابلتي لهم كنت أرى مدى تركيزهم وتصميهم على التتويج بالدوري بالإضافة إلى استغلال فرصة تعادل الأهلي مع الإسماعيلي في الوقت الذي كان الجميع يتحدث أن الزمالك سيفقد النقاط بعد تعثر الأحمر".

وواصل "لكن الفريق تكاتف بعد تعثر الأهلي وكانت هذه المباراة بمثابة هدية واستمروا بعدها في التألق وتحقيق الانتصارات وساعدهم أيضا خسارة الأهلي 6 نقاط في 7 مباريات وكان هذا الأمر بمثابة المفاجأة للجميع".

هل الزمالك يحتاج لصفقات جديدة؟

وأكمل طارق يحيى: "يحتاج الزمالك للتدعيم في مراكز قلب الدفاع والوسط والهجوم وأيضا عودة المعارين مصطفى فتحي وكريم بامبو ورزاق سيسيه والحارس محمد صبحي".

وأشار "الأفضل من بين الأسماء المتاحة في الدفاع حاليا هو باهر المحمدي، وفي الوسط يحتاج الزمالك لثنائي بيراميدز نبيل عماد وإبراهيم عادل".

وأردف "أما في الهجوم يحتاج الزمالك لضم حسام حسن مهاجم سموحة، أو لاعب آخر أجنبي قوي".

وأتم تصريحاته "إذا نجح الزمالك في ضم هؤلاء اللاعبين مع عودة المعارين سيكمل الأبيض السيطرة على البطولات".

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