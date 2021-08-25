بعد الهبوط لأول مرة.. لحظات لا تنسى لـ وادي دجلة

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 18:07

كتب : رامي جمال

وادي دجلة

11 عاما قضاهم وادي دجلة في الدوري الممتاز قبل تأكد هبوطه رسميا للدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخه.

الناي الذي أنشئ في عام 2002 هبط للدرجة الثانية بعدما تعادل أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة قبل الأخيرة من الدوري.

وحظي وادي دجلة بالعديد من اللحظات الرائعة وقدم مدربين ولاعبين مميزين حاليا ينشطون في الدوري أو احترفوا أو يلعبون لمنتخب مصر.

أخبار متعلقة
اكتمل ثلاثي الهبوط.. وادي دجلة إلى الدرجة الثانية سيناريوهات النجاة من الهبوط في الدوري المصري.. دجلة يبحث عن المستحيل الهروب من الهبوط.. كيف أثر فوز دجلة على الصراع الناري خبر في الجول - جلسة استماع في المحكمة الرياضية حول مشاركة ناصف أمام دجلة.. و"القرار قبل نهاية الموسم"

ونتسعرض أبرز ما قدمه دجلة خلال تلك السنوات واللحظات التي لا تُنسى.

مالودا

هل تخيلت يوما ما أن يتواجد لاعبا توج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي ووصيف كأس العالم 2006 في الدوري المصري؟

حسنا ربما علينا توجيه الشكر إلى وادي دجلة.

في عام 2016 فاجأ وادي دجلة جميع متابعي الدوري المصري بانتدابه لفلوران مالودا معارا لستة أشهر.

FilGoal | أخبار | الكونكاكاف يؤكد عدم أحقية مشاركة لاعب وادي دجلة السابق في الكأس الذهبية

شارك مالودا مع دجلة في 18 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع ثمانية آخرين.

التفوق التاريخي

ربما لا تعتقد أن وادي دجلة تفوق على العديد من الأندية العريقة تاريخيا في المواجهات بينهما لكن الغزلان حققوا ذلك بالفعل.

فعلى سبيل المثال التقى دجلة بالمقاولون العرب 17 مرة فاز في ثماني لقاءات وهُزم ثلاث مرات فقط وتعادل معه في ست مباريات.

ضد الاتحاد السكندري فاز دجلة في تسع مباريات من أصل 19 وهُزم أربع مرات وتعادل مع زعيم الثغر ست مرات.

ويتساوى زعيم الثغر مع الإسماعيلي كأكثر فريق تفوق عليه دجلة في المواجهات المباشرة برصيد 9 مباريات.

انتصار تاريخي

منذ صعوده للدوري في عام 2010 انتظر دجلة ستة أعوام كاملة ليتذوق طعم الانتصار على أي من قطبي الكرة المصرية وتحقق ذلك ضد الأهلي.

ففي السابع من مايو عام 2016 كان هدف جونيور مابوكو الوحيد كفيلا ليكتب دجلة انتصاره الأول والأخير حتى الآن تاريخيا على الأهلي.

جاء الانتصار في موسم رائع لدجلة الذي أنهى الدوري في المركز الخامس بـ54 نقطة وبفارق نقطة وحيدة فقط عن المصري وضمان التأهل للكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه.

سجل الدوري

أفضل مركز حققه دجلة في تاريخ مشاركاته في الدوري كان الخامس وحدث ذلك مرتين موسمي 2014-2015 و2015-2016.

في الموسم المذكور أولا حصد 57 نقطة وهو أعلى عدد من النقاط تاريخيا حصده الغزلان في الدوري.

أما في الموسم الثاني فظفر بـ54 نقطة.

وأنهى دجلة الدوري خلال كل المواسم التي شارك فيها كالتالي: 12 وعاشر وسابع (تم إلغاء الدوري في الموسمين)، وسادس وخامس وخامس و12 و15 و10 و15.

وصيف الكأس

أبرز مواسم دجلة تألقا كانت من 2013 إلى 2015 وتحول ذلك التألق إلى كأس مصر.

ففي عام 2013 تأهل دجلة إلى نهائي كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه ولكنه اصطدم بالزمالك ليُهزم منه بثلاثية دون رد.

FilGoal | أخبار | بالأرقام - استحواذ الزمالك أمام دجلة لم يقل عن 60% طوال المباراة

لكن ذلك التأهل للنهائي كفل له المشاركة القارية للمرة الأولى في التاريخ بعدما وصل للكونفدرالية.

وللأسف لم يستطع دجلة الذهاب بعيدا في الكونفدرالية وودع البطولة على يد دجوليبا المالي بركلات الترجيح في دور الـ16 الأول.

وبالعودة لكأس مصر فبعد التأهل للنهائي في 2013 تبعه دجلة بتأهل آخر لنصف النهائي في 2014 لكنه خسر مجددا من الزمالك لكن تلك المرة بركلات الترجيح.

مدربون ولاعبون

قدم دجة للكرة المصرية العديد من المدربين الذين ينشطون حاليا في المسابقة فهناك باتريس كارتيرون الذي تولى تدريب الأهلي والآن يقود الزمالك.

وهناك تاكيس جونياس الذي يقود بيراميدز.

FilGoal | أخبار | تاكيس جونياس: مفاوضات مع الزمالك؟ ليست رسمية.. أتمنى العودة لمصر

أما عن اللاعبين فيتألق محمد شريف مع الأهلي وكان بوابة لمحمود علاء للانضمام إلى الزمالك فيما بعد.

كما قدم ستانلي أوهوتشي الذي لعب في صفوف الزمالك، وكريم حافظ لاعب منتخب مصر والذي يتواجد حاليا في الدوري التركي مع مالاطيا سبور.

وادي دجلة في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - غزل المحلة (0)-(0) المقاولون العرب.. انطلاق المباراة 11 دقيقة | الدوري المصري
مختار مختار لـ في الجول: أشفق على لاعبي الأهلي.. الإجهاد وتلاحم المباريات أهم أسباب خسارة الدوري 15 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك بطل الدوري - طارق يحيى لـ في الجول: تركيز اللاعبين وهدية الأهلي سبب التتويج 46 دقيقة | الدوري المصري
مورينيو: بوكيتينيو أكثر مدرب راضي عن قائمة فريقه 56 دقيقة | الدوري الفرنسي
أشرف بنشرقي.. ألعب كرة القدم كما لو كنت أغني على خشبة المسرح 58 دقيقة | تقرير في الجول
بعد الهبوط لأول مرة.. لحظات لا تنسى لـ وادي دجلة 58 دقيقة | تقرير في الجول
نور الشربيني لـ في الجول: لقب بريطانيا كان صعبا لأنها بعد بطولة العالم وبإصابة في الضامة 59 دقيقة | رياضات أخرى
السوبر الإفريقي - تقرير مغربي: الرجاء يفتقد خدمات 4 لاعبين أمام الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 2 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وإمكانية حلها 3 إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم 4 خبر في الجول - جلسة استماع في المحكمة الرياضية حول مشاركة ناصف أمام دجلة.. و"القرار قبل نهاية الموسم"
قد ينال إعجابك