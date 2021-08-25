بعد الهبوط لأول مرة.. لحظات لا تنسى لـ وادي دجلة

11 عاما قضاهم وادي دجلة في الدوري الممتاز قبل تأكد هبوطه رسميا للدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخه.

الناي الذي أنشئ في عام 2002 هبط للدرجة الثانية بعدما تعادل أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة قبل الأخيرة من الدوري.

وحظي وادي دجلة بالعديد من اللحظات الرائعة وقدم مدربين ولاعبين مميزين حاليا ينشطون في الدوري أو احترفوا أو يلعبون لمنتخب مصر.

ونتسعرض أبرز ما قدمه دجلة خلال تلك السنوات واللحظات التي لا تُنسى.

مالودا

هل تخيلت يوما ما أن يتواجد لاعبا توج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي ووصيف كأس العالم 2006 في الدوري المصري؟

حسنا ربما علينا توجيه الشكر إلى وادي دجلة.

في عام 2016 فاجأ وادي دجلة جميع متابعي الدوري المصري بانتدابه لفلوران مالودا معارا لستة أشهر.

شارك مالودا مع دجلة في 18 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع ثمانية آخرين.

التفوق التاريخي

ربما لا تعتقد أن وادي دجلة تفوق على العديد من الأندية العريقة تاريخيا في المواجهات بينهما لكن الغزلان حققوا ذلك بالفعل.

فعلى سبيل المثال التقى دجلة بالمقاولون العرب 17 مرة فاز في ثماني لقاءات وهُزم ثلاث مرات فقط وتعادل معه في ست مباريات.

ضد الاتحاد السكندري فاز دجلة في تسع مباريات من أصل 19 وهُزم أربع مرات وتعادل مع زعيم الثغر ست مرات.

ويتساوى زعيم الثغر مع الإسماعيلي كأكثر فريق تفوق عليه دجلة في المواجهات المباشرة برصيد 9 مباريات.

انتصار تاريخي

منذ صعوده للدوري في عام 2010 انتظر دجلة ستة أعوام كاملة ليتذوق طعم الانتصار على أي من قطبي الكرة المصرية وتحقق ذلك ضد الأهلي.

ففي السابع من مايو عام 2016 كان هدف جونيور مابوكو الوحيد كفيلا ليكتب دجلة انتصاره الأول والأخير حتى الآن تاريخيا على الأهلي.

جاء الانتصار في موسم رائع لدجلة الذي أنهى الدوري في المركز الخامس بـ54 نقطة وبفارق نقطة وحيدة فقط عن المصري وضمان التأهل للكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه.

سجل الدوري

أفضل مركز حققه دجلة في تاريخ مشاركاته في الدوري كان الخامس وحدث ذلك مرتين موسمي 2014-2015 و2015-2016.

في الموسم المذكور أولا حصد 57 نقطة وهو أعلى عدد من النقاط تاريخيا حصده الغزلان في الدوري.

أما في الموسم الثاني فظفر بـ54 نقطة.

وأنهى دجلة الدوري خلال كل المواسم التي شارك فيها كالتالي: 12 وعاشر وسابع (تم إلغاء الدوري في الموسمين)، وسادس وخامس وخامس و12 و15 و10 و15.

وصيف الكأس

أبرز مواسم دجلة تألقا كانت من 2013 إلى 2015 وتحول ذلك التألق إلى كأس مصر.

ففي عام 2013 تأهل دجلة إلى نهائي كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه ولكنه اصطدم بالزمالك ليُهزم منه بثلاثية دون رد.

لكن ذلك التأهل للنهائي كفل له المشاركة القارية للمرة الأولى في التاريخ بعدما وصل للكونفدرالية.

وللأسف لم يستطع دجلة الذهاب بعيدا في الكونفدرالية وودع البطولة على يد دجوليبا المالي بركلات الترجيح في دور الـ16 الأول.

وبالعودة لكأس مصر فبعد التأهل للنهائي في 2013 تبعه دجلة بتأهل آخر لنصف النهائي في 2014 لكنه خسر مجددا من الزمالك لكن تلك المرة بركلات الترجيح.

مدربون ولاعبون

قدم دجة للكرة المصرية العديد من المدربين الذين ينشطون حاليا في المسابقة فهناك باتريس كارتيرون الذي تولى تدريب الأهلي والآن يقود الزمالك.

وهناك تاكيس جونياس الذي يقود بيراميدز.

أما عن اللاعبين فيتألق محمد شريف مع الأهلي وكان بوابة لمحمود علاء للانضمام إلى الزمالك فيما بعد.

كما قدم ستانلي أوهوتشي الذي لعب في صفوف الزمالك، وكريم حافظ لاعب منتخب مصر والذي يتواجد حاليا في الدوري التركي مع مالاطيا سبور.