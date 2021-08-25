نور الشربيني لـ في الجول: لقب بريطانيا كان صعبا لأنها بعد بطولة العالم وبإصابة في الضامة

نجحت نور الشربيني في مواصلة تألقها خلال الفترة الأخيرة وحصدت لقب بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش -أعرق بطولات اللعبة- للمرة الثالثة في تاريخها.

وجاء تتويج نور الشربيني باللقب بعد حصدها لبطولة العالم للمرة الخامسة في تاريخها لتواصل أرقامها القياسية.

وكانت نور تعاني من إصابة خلال مشاركتها في بطولة بريطانيا وهو ما ظهر أثناء لقاءاتها لكنها تغلبت على ذلك بحصد اللقب في النهاية.

وقالت نور الشربيني لـ FilGoal.com: "لقب بريطانيا المفتوحة كان صعبا بالنسبة لي لأنها جاءت بعد بطولة العالم، وبطولة بريطانيا واحدة من أهم وأكبر البطولات في تاريخ الاسكواش".

وتابعت "خوض بطولتين كبار متتاليتين يجعل الأمور صعبة على المستوى الذهني وكنت أسعى لتقديم مستوى جيد وبالتأكيد حصد اللقب".

وكشفت نور "لدي إصابة في العضلة الضامة بقدمي اليسرى، ولم أنجح في معالجة الأمر بسبب ظروف السفر وجائحة كورونا".

وأوضحت "لا يمكن المشاركة في بطولة بريطانيا قبل أن نأتي إلى إنجلترا قبلها بـ 10 أيام لقيود السفر".

وأضافت نور "حاولت علاج الأمر خلال تلك الفترة لكن للأسف الألم كان كما هو فبحثت عن الانتهاء من البطولة لمعالجة الأمر والحمد لله انتهت بفوزي باللقب".

نور تصل إلى تصدرها للتصنيف العالمي للعبة للشهر 42 في تاريخها مع بداية سبتمبر المقبل كأكثر لاعبة مصرية كما أنها الأكثر تتويجا بـ 26 بطولة دولية.

وبسؤالها عن تكرار الإصابة القديمة التي عانت منها مؤخرا أوضحت "تلك الإصابة مختلفة، إصابة العام الماضي أعيش بها حتى الآن وكنت قد سافرت إلى ألمانيا وأسير وفقا لتعليمات الطبيب هناك".

وتابعت "أعود بعد بطولة بريطانيا من أجل محاولة علاج الإصابة قبل البطولة المقبلة".

وكشفت "أتواصل مع الأطباء بالنسبة للإصابة القديمة في الركبة للتعامل معها بتأجيل الجراحة وأحاول تجنب أي شيء يسبب مضاعفات من الألم".

واختتمت بطلة العالم للاسكواش تصريحاتها "أتطلع للبطولات المقبلة وبالتأكيد أتمنى حصد المنافسات المختلفة".

وتستعد نور الشربيني للمشاركة في بطولة مصر الدولية المفتوحة للاسكواش والمقرر إقامتها أمام الأهرامات في الفترة من 10 إلى 17 سبتمبر المقبل.