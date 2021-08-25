مورينيو: بوكيتينيو أكثر مدرب راضي عن قائمة فريقه

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 18:09

كتب : عمر خالد

ماورسيو بوتشيتينيو، مدرب باريس سان جيرمان

وصف جوزيه مورينيو المدير الفني لروما الإيطالي، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي ماوريسيو بوكيتنيو بأنه المدرب الأكثر رضا بفريقه بعد سوق الانتقالات.

وقال مورينيو في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "هل تعرف أي مدرب راضي تماما عن فريقه؟ ربما بوكيتينو، ولكن لا أحد آخر".

وأضاف "كانت فترة الانتقالات ملتهبه جدا وشديدة السخونة، على الرغم من الظروف الاقتصادية التي تشهدها الأندية بسبب فيروس كورونا".

أخبار متعلقة
رئيس فيفا في بيان: تواصلت مع رئيس وزراء إنجلترا لحل أزمة اللاعبين الدوليين وأنديتهم ميلان يضم بيترو بيليجري لاعب يوفنتوس الجديد: لهذا السبب اخترت القميص 21.. وأتمنى أن أتعلم الكثير من رونالدو مدير سان جيرمان يفجرها: مبابي يريد الرحيل.. ولا نقبل أسلوب ريال مدريد

وسُئل مورينيو عما إذا كان لا يزال بحاجة إلى لاعبي خط وسط لإكمال فريق روما، فقال: "عندما أقول أي شيء يمكن أن يحدث في سوق الانتقالات، أعني أن باب الانتقالات يمكن أن يشهد رحيل لاعبين وقدوم أخرين".

وأتم "لكن المرجح في تلك المرحلة أن تشهد رحيل لاعبين بسبب ما نمر به من ظروف اقتصادية".

وكان فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضم كلا من ليونيل ميسي وجيانلويجي دوناروما وسيرجيو راموس وجورجينيو فينالدوم وأشرف حكيمي هذا الصيف، لتدعيم صفوف الفريق في المرحلة المقبلة.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مختار مختار لـ في الجول: الإجهاد الشديد وتلاحم المباريات أهم أسباب خسارة الأهلي للدوري 23 ثاتيه | الدوري المصري
الزمالك بطل الدوري - طارق يحيى لـ في الجول: تركيز اللاعبين وهدية الأهلي سبب التتويج 31 دقيقة | الدوري المصري
مورينيو: بوكيتينيو أكثر مدرب راضي عن قائمة فريقه 41 دقيقة | الدوري الفرنسي
أشرف بنشرقي.. ألعب كرة القدم كما لو كنت أغني على خشبة المسرح 43 دقيقة | تقرير في الجول
بعد الهبوط لأول مرة.. لحظات لا تنسى لـ وادي دجلة 43 دقيقة | تقرير في الجول
نور الشربيني لـ في الجول: لقب بريطانيا كان صعبا لأنها بعد بطولة العالم وبإصابة في الضامة 44 دقيقة | رياضات أخرى
السوبر الإفريقي - تقرير مغربي: الرجاء يفتقد خدمات 4 لاعبين أمام الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
رئيس فيفا في بيان: تواصلت مع رئيس وزراء إنجلترا لحل أزمة اللاعبين الدوليين وأنديتهم 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 2 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وإمكانية حلها 3 إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم 4 خبر في الجول - جلسة استماع في المحكمة الرياضية حول مشاركة ناصف أمام دجلة.. و"القرار قبل نهاية الموسم"
قد ينال إعجابك