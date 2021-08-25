ميلان يضم بيترو بيليجري

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 16:06

كتب : عبد الرحمن فوزي

بيترو بيلجري - ميلان

أعلن ميلان في بيان رسمي عن ضم بيترو بيليجري مهاجم قادما من صفوف موناكو، على سبيل الإعارة مع وجود خيار الشراء.

وأشار النادي في بيانه إلى أن خيار الشراء، يصبح إلزامي في حالة توافقت شروط معينة.

وسيرتدي اللاعب صاحب الـ 20 عاما الرقم 64 مع النادي في الموسم الحالي.

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بيليجري البالغ 20 عاما، انضم في يناير 2018 لصفوف موناكو قادما من جنوى مقابل 25 مليون يورو.

إلا أن الإصابات أرهقت الشاب الإيطالي فاكتفى بالمشاركة في 23 مباراة بجميع المسابقات وسجل خلالها هدفين وصنع هدفا، إذ تعرض لـ 14 إصابة غاب بسببها عن 99 مباراة.

وعُرف بيليجري في إيطاليا عن طريق مباراة روما أمام جنوى في ملعب الأولمبيكو عام 2016 في المباراة الأخيرة للأسطورة فرانشيسكو توتي.

بيليجري سجل هدفا وأصبح أول لاعب من مواليد القرن 21 يسجل في تاريخ الدوري الإيطالي، وثالث أصغر لاعب يسجل في الدوري الإيطالي.

وحمل بيليجري رقما قياسيا كونه أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الإيطالي عندما شارك كبديل أمام تورينو بعمر 15 عاما و280 يوما حينها.

وفي الموسم التالي أصبح أول لاعب بعمر 16 عاما يسجل ثنائية في الدوريات الأوروبية الكبرى عندما هز شباك لاتسيو في سبتمبر 2017.

وعقب انضمامه لموناكو سجل في شباك بوردو ليصبح أول لاعب من مواليد القرن 21 يسجل في تاريخ الدوري الفرنسي.

وضم ميلان في الميركاتو الصيفي الحالي الفرنسي أوليفييه جيرو كما يمتلك المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وافتتح ميلان الدوري الإيطالي بالفوز على سامبدوريا خارج ملعبه بهدف دون مقابل أحرزه براهيم دياز.

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