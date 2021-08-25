مدير سان جيرمان يفجرها: مبابي يريد الرحيل.. ولا نقبل أسلوب ريال مدريد

فجر ليوناردو مدير باريس سان جيرمان قنبلة جديدة في سوق الانتقالات حين أكد رغبة كيليان مبابي في الرحيل هذا الصيف.

تقارير كثيرة تحدثت عن رغبة مبابي في مغادرة باريس سان جيرمان، وزادت بعد انتقال ليونيل ميسي أسطورة برشلونة إلى الفريق الباريسي، لكنها كانت مجرد تقارير وليست تصريحات رسمية.

وقال ليوناردو في حواره مع شبكة راديو مونت كارلويوم الأربعاء: "كيليان مبابي يريد الرحيل، يبدو الأمر واضحا بالنسبة لي. إذا أراد المغادرة فلن نمنعه لكن هذا وفقًا لشروطنا".

ورد على سؤاله هل كان عرض ريال مدريد مقابل 160 مليون يورو؟ بقوله "لا أستطيع تأكيد الأرقام، لكنها قريبة من ذلك".

وأردف "هذه هي الطريقة التي لا نحبها في أداء ريال مدريد بسوق الانتقالات بشكل خاص".

وواصل "ريال مدريد يتصرف على هذا النحو منذ عامين، يتصرفون بشكل غير صحيح وغير قانوني لأنهم اتصلوا باللاعب وعائلته".

وشدد "هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لنا، لأنه غير صحيح. ما يؤكد ما أقوله أن العرض وصلنا قبل عام واحد من نهاية عقده وقبل 7 أيام من نهاية فترة الانتقالات".

واستمر "إدارة ريال مدريد تريد أن توضح لمبابي أنها حاولت معنا بشكل رسمي، حتى ينتقل إليهم الموسم المقبل مجانا".

وتابع "ليست لدينا أي خطط للتحدث مع ريال مدريد مرة أخرى. الموعد النهائي لفترة الانتقالات هو 31 أغسطس"

وأكمل "بالنسبة لنا نحن واضحون، نريد بقاء مبابي، لكننا لن نسمح له بالذهاب مقابل أقل مما دفعناه حين انضم لنا من موناكو".

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واستطرد مدير سان جيرمان "موقفنا كان دائمًا الحفاظ على كيليان، ومحاولة تمديد عقده، وكان هذا هدفنا دائمًا وما زال كذلك".

وكشف "قدمنا ​​عرضين مهمين لمبابي، أحدهما منذ شهرين والآخر قبل أيام. نريد أن نثبت له أنه لاعب مهم، في قلب مشروع باريس سان جيرمان".

وأفصح ليوناردو "تحدثنا كثيرا مع مبابي، وكان دائمًا يخبرنا بنفس الأشياء. لطالما وعد كيليان بأنه لن يترك النادي مجانا، هذا دائمًا ما قاله لنا".

وأتم "لقد صنعنا فريق الأحلام هذا الصيف، ولن نسمح لأي شخص أن يدمره. عرض ريال مدريد بعيد كل البعد عما يمثله مبابي لنا، كما أننا مدينون بجزء من هذه الأموال لموناكو ونرى أن العرض ليس جيدا".