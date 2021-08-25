عماد سليمان: خطوه واحده تفصل تجديد تعاقد ايهاب جلال مع الاسماعيلى

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 15:17

كتب : ياسر الشريف

إيهاب جلال - الإسماعيلي

كشف عماد سليمان المشرف العام على فريق الاسماعيلى أن ايهاب جلال قريب تجديد تعاقده مع الفريق فى الموسم القادم.

وقال عماد سليمان في تصريحات لـFilGoal.com: "خطوة واحدة تفصل إيهاب جلال عن تجديد التعاقد، المدرب ينتظر نجاح النادى فى إتمام بعض التعاقدات التى يراها لازمه لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد".

وأضاف "إيهاب جلال يهتم بتلك التعاقدات لأنها الأساس فى استمراره للموسم القادم حتى يحقق أهدافه مع الفريق فى عودة قوية الدراويش".

أخبار متعلقة
المدير التنفيذي للزمالك: اللجنة الحالية حققت النجاح.. وسنقيم احتفالية للدوري الصفقة الرابعة.. فاركو يتعاقد مع محمود عماد هاري كين يعلن استمراره مع توتنام رونالدو يغادر تدريبات يوفنتوس للإصابة

وتابع "المدرب ربط بين موافقته وتلبية رغباته فى توفير التدعيمات الجديده للفريق، ستتم جلسة مع وكيل إيهاب جلال خلال أيام لبحث تجديد التعاقد".

وكان عماد سليمان قد تقدم بعرض رسمى لوكيل ايهاب جلال من أجل تجديد التعاقد الموسم المقبل.

الإسماعيلي يتواجد في المركز العاشر للدوري المصري برصيد 38 نقطة قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة.

الإسماعيلي الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب الكاميرون: ماتيب رفض العودة إلى المنتخب مرة أخرى 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيريز: التعاقد مع مبابي؟ سان جيرمان رد علينا بالفعل.. ولكن بوقاحة 24 دقيقة | الدوري الإسباني
سرقة 3 كؤوس تعود لأكثر من 70 عاما من متحف سان لورينزو الأرجنتيني 26 دقيقة | أمريكا
مران الزمالك - إصابة خفيفة لـ أبو الفتوح وراحة لـ بنشرقي.. وكارتيرون يجتمع بـ شيكابالا 33 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - غزل المحلة (1)-(0) المقاولون العرب.. ضغط من الضيوف ومطالبات بركلة جزاء 52 دقيقة | الدوري المصري
مختار مختار لـ في الجول: أشفق على لاعبي الأهلي.. الإجهاد وتلاحم المباريات أهم أسباب خسارة الدوري 57 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك بطل الدوري - طارق يحيى لـ في الجول: تركيز اللاعبين وهدية الأهلي سبب التتويج ساعة | الدوري المصري
مورينيو: بوكيتينيو أكثر مدرب راضي عن قائمة فريقه ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 2 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وإمكانية حلها 3 إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم 4 خبر في الجول - جلسة استماع في المحكمة الرياضية حول مشاركة ناصف أمام دجلة.. و"القرار قبل نهاية الموسم"
قد ينال إعجابك