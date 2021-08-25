عماد سليمان: خطوه واحده تفصل تجديد تعاقد ايهاب جلال مع الاسماعيلى

كشف عماد سليمان المشرف العام على فريق الاسماعيلى أن ايهاب جلال قريب تجديد تعاقده مع الفريق فى الموسم القادم.

وقال عماد سليمان في تصريحات لـFilGoal.com: "خطوة واحدة تفصل إيهاب جلال عن تجديد التعاقد، المدرب ينتظر نجاح النادى فى إتمام بعض التعاقدات التى يراها لازمه لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد".

وأضاف "إيهاب جلال يهتم بتلك التعاقدات لأنها الأساس فى استمراره للموسم القادم حتى يحقق أهدافه مع الفريق فى عودة قوية الدراويش".

وتابع "المدرب ربط بين موافقته وتلبية رغباته فى توفير التدعيمات الجديده للفريق، ستتم جلسة مع وكيل إيهاب جلال خلال أيام لبحث تجديد التعاقد".

وكان عماد سليمان قد تقدم بعرض رسمى لوكيل ايهاب جلال من أجل تجديد التعاقد الموسم المقبل.

الإسماعيلي يتواجد في المركز العاشر للدوري المصري برصيد 38 نقطة قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة.