لاعب يوفنتوس الجديد: لهذا السبب اخترت القميص 21.. وأتمنى أن أتعلم الكثير من رونالدو

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 15:14

كتب : FilGoal

كايو جورجي - سانتوس

أوضح كايو جورج لاعب يوفنتوس الجديد أسباب اختيار ارتداء القميص رقم 21، وأفصح عن أمنياته بالتعلم من كريستيانو رونالدو.

يوفنتوس نجح في ضم اللاعب الشاب من سانتوس البرازيلي هذا الصيف بعدما انتصر على منافسيه حول الصفقة وعلى رأسهم ميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي.

وقال كايو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "جئت إلى يوفنتوس لأقدم أفضل المستويات والتعلم بأكبر قدر من هؤلاء اللاعبين العظماء".

وأضاف "سأقاتل من أجل التسجيل، يوفنتوس بالنسبة لي حلم، سيكون من المهم التكيف بشكل سريع".

وتابع البالغ من العمر 19 عاما "رونالدو قدم لي الكثير من النصائح والجميع هنا يساعدني".

وأردف اللاعب البرازيلي "كريستيانو مصدر إلهام بالنسبة لي، أتمنى أن أتعلم الكثير منه، إنه شخص رائع".

وأكمل "كل الأمور في يوفنتوس أبهرتني، الجميع هنا لديه رغبة في العمل الجاد، ماسيمليانو أليجري شخص لطيف للغاية ويركز بقوة في التدريبات، سعيد بالعمل تحت قيادته".

وشدد "اخترت القميص رقم 21، بسبب ارتداء لاعبين كبار له مثل أندريه بيرلو وزين الدين زيدان وباولو ديبالا وجونزالو إيجواين".

وأتم كايو جورج "الإصابة التي تعرضت لها يوم الاثنين غير مقلقة، سأعود قريبا".

يوفنتوس كايو جورج
نرشح لكم
أخر الأخبار
السوبر الإفريقي - تقرير مغربي: الرجاء يفتقد خدمات 4 لاعبين أمام الأهلي 10 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
رئيس فيفا في بيان: تواصلت مع رئيس وزراء إنجلترا لحل أزمة اللاعبين الدوليين وأنديتهم ساعة | منتخب مصر
ميلان يضم بيترو بيليجري ساعة | الدوري الإيطالي
مدير سان جيرمان يفجرها: مبابي يريد الرحيل.. ولا نقبل أسلوب ريال مدريد ساعة | الدوري الفرنسي
عماد سليمان: خطوه واحده تفصل تجديد تعاقد ايهاب جلال مع الاسماعيلى 2 ساعة | الدوري المصري
لاعب يوفنتوس الجديد: لهذا السبب اخترت القميص 21.. وأتمنى أن أتعلم الكثير من رونالدو 2 ساعة | الدوري الإيطالي
المدير التنفيذي للزمالك: اللجنة الحالية حققت النجاح.. وسنقيم احتفالية للدوري 2 ساعة | مصر
عضو اللجنة الفنية في الزمالك يطمئن الجماهير على تجديد بنشرقي.. وموقف حسام حسن 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 2 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وإمكانية حلها 3 إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم 4 خبر في الجول - جلسة استماع في المحكمة الرياضية حول مشاركة ناصف أمام دجلة.. و"القرار قبل نهاية الموسم"
قد ينال إعجابك