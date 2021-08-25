لاعب يوفنتوس الجديد: لهذا السبب اخترت القميص 21.. وأتمنى أن أتعلم الكثير من رونالدو

أوضح كايو جورج لاعب يوفنتوس الجديد أسباب اختيار ارتداء القميص رقم 21، وأفصح عن أمنياته بالتعلم من كريستيانو رونالدو.

يوفنتوس نجح في ضم اللاعب الشاب من سانتوس البرازيلي هذا الصيف بعدما انتصر على منافسيه حول الصفقة وعلى رأسهم ميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي.

وقال كايو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "جئت إلى يوفنتوس لأقدم أفضل المستويات والتعلم بأكبر قدر من هؤلاء اللاعبين العظماء".

وأضاف "سأقاتل من أجل التسجيل، يوفنتوس بالنسبة لي حلم، سيكون من المهم التكيف بشكل سريع".

وتابع البالغ من العمر 19 عاما "رونالدو قدم لي الكثير من النصائح والجميع هنا يساعدني".

وأردف اللاعب البرازيلي "كريستيانو مصدر إلهام بالنسبة لي، أتمنى أن أتعلم الكثير منه، إنه شخص رائع".

وأكمل "كل الأمور في يوفنتوس أبهرتني، الجميع هنا لديه رغبة في العمل الجاد، ماسيمليانو أليجري شخص لطيف للغاية ويركز بقوة في التدريبات، سعيد بالعمل تحت قيادته".

وشدد "اخترت القميص رقم 21، بسبب ارتداء لاعبين كبار له مثل أندريه بيرلو وزين الدين زيدان وباولو ديبالا وجونزالو إيجواين".

وأتم كايو جورج "الإصابة التي تعرضت لها يوم الاثنين غير مقلقة، سأعود قريبا".