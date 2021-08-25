المدير التنفيذي للزمالك: اللجنة الحالية حققت النجاح.. وسنقيم احتفالية للدوري

شدد حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك على نجاح اللجنة الحالية لإدارة النادي.

الزمالك فاز بلقب الدوري رقم 13 في تاريخه قبل جولة من النهاية بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون مقابل في الجولة الـ 33.

وقال السمري في تصريحات عبر إذاعة أون تايم سبورتس: "البطولة كانت غالية وصعبة وكبيرة وتاريخية، لأنها تحققت في ظروف استثنائية، وإدارة الموقف كانت جزء كبير من الإنجاز، كان من الممكن أن يتجه النادي إلى مسار آخر مختلف تماما".

واستمر "الكل سعى من لاعبين، وإدارة، وجهاز فني وكانت المكافأة من عند الله".

وتابع "اللجنة الماضية بكل أعضاؤها جاءت من الدار للنار، كيان كبير مثل الزمالك يضم 18 لعبة منها كرة القدم التي تعد ناديا مستقلا مع شحوح الموارد وفترة الانتقالات في يناير، لا يمكن أن يدار بعدد قليل من أعضاء الإدارة".

وشدد "الآراء اختلفت بين مؤيد ومعارض بشأن عودة كارتيرون، وحالفنا الحظ ثم جاءت اللجنة الحالية التي تضم أعضاء عظاما لأنهم ساهموا في حلول عديدة للأزمة المالية ونظموا الأمور أكثر من اللجنة الماضية لزيادة الأعضاء من 3 إلى 9".

وأكمل "تم تقسيم الملفات ولم تتداخل في الأدوار، وكل عضو التزم بما هو مكلف به، لذا كان الجزاء الإلهي بهذه البطولة الاستثنائية، لقد عملنا بإخلاص ونوايا صادقة".

وأضاف "حققنا أيضا بطولات الدوري في اليد والسلة وكأس الطائرة وسط زخم كبير، لأن الله كان معنا".

وأتم "بالتأكيد هناك احتفالية، ومقترحات من أعضاء اللجنة وسنعقد اجتماعا خلال ساعات لدراسة كافة المقترحات".

الزمالك سيختتم مبارياته في الدوري 27 أغسطس الجاري أمام البنك الاهلي في ستاد بترو سبورت.