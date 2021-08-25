الصفقة الرابعة.. فاركو يتعاقد مع محمود عماد

أعلن نادي فاركو التعاقد مع محمود عماد لاعب خط وسط بتروجيت للانضمام لصفوف الفريق الموسم المقبل كرابع صفقات الفريق الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز.

ووقع محمود عماد عقدا مع فاركو لمدة خمسة مواسم، بعد اجتيازه الفحص الطبي وإنهاء كافة تفاصيل الصفقة مع بتروجيت.

اللاعب سينضم لتدريبات الفريق الجماعية مع زملائه استعدادا للنسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز قريبا.

وتأتي صفقة محمود عماد كرابع الوجوه الجديدة داخل نادي فاركو للموسم المقبل.

فاركو تعاقد في وقت سابق مع الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمود فؤاد من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي.