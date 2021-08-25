رونالدو يغادر تدريبات يوفنتوس للإصابة

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 14:22

كتب : عبد الرحمن فوزي

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس ضد أودينيزي

غادر كرستيانو رونالدو تدريبات يوفنتوس قبل نهاية الجلسة التدريبية صباح اليوم بعد تعرضه لإصابة في ذراعه.

وظهر رونالدو في مقطع فيديو وهو يخرج من التدريبات في وقت مبكر من التدريب برفقة الجهاز الطبي ويظهرعليه التأثر بالإصابة.

وسيجري يوفنتوس فحوصات على رونالدو في الساعات المقبلة للوقوف على مدى قوة الإصابة وإذا كانت ستمنعه من خوض المباراة المقبلة.

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وأشارت العديد من التقارير إلى أن رونالدو يرغب في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

كما كشفت بعض التقارير على رغبة اللاعب في الانتقال لمانشستر سيتي، ولكن حتى الآن لم يتقدم النادي الإنجليزي بعرض من أجله.

وبدأ يوفنتوس الدوري الإيطالي بالتعادل مع أودينيزي بهدفين لكل فريق، وشارك رونالدو في المباراة كبديل وسجل الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقائق الأخيرة ولكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفار لوجود حالة تسلل.

كرستيانو رونالدو يوفنتوس الدوري الإيطالي
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