كوكاكولا ينفي بيع النادي

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 14:10

كتب : FilGoal

فريق كوكاكولا

نفى نادي كوكاكولا الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز نية مجلس الإدارة في بيع النادي لجهة أخرى.

وأفاد كوكاكولا في بيان "ينفى النادي برئاسة مجدي اسماعيل ما يتداوله البعض عن بيع نادي كوكاكولا".

وأضاف البيان "الحديث عن بيع النادي ليس له أساس من الصحة، هناك عروض بالفعل لكن مجلس الإدارة والشركة الراعية للنادي بقيادة محمد علاء ترفض كافة العروض المقدمة".

أخبار متعلقة
نادر شوقي يكشف حقيقة رفض ألتاي التركي انضمام ريان لمنتخب مصر أسامة فيصل يكشف الموقف الأصعب بالنسبة له في الموسم نائب رئيس الزمالك: سنحتفل بالدرع في الملعب.. وتقنية الفيديو ساهمت في زيادة العدالة حمزة المثلوثي: أتمنى أن أكون مثل معلول.. وطارق حامد أفضل لاعب في مصر

وتابع "النادي سيقوم بالإعلان عن الصفقات الجديدة خلال المرحلة المقبلة بعد الاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة تامر مصطفى".

وشدد رئيس النادي على أن الفريق يواصل فترة الإعداد التي انطلقت في أوائل أغسطس وخاض مباراة ودية مع العدالة السعودى انتهت بالتعادل 1-1.

وقدم مجلس إدارة نادي كوكاكولا التهنئة لنظيره في الزمالك بتتويج القلعة البيضاء بلقب الدوري، حسب بيان النادي الصاعد حديثا للمسابقة.

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎2011 Coca-Cola FOOTBALL CLUB

كوكاكولا الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
رونالدو يغادر تدريبات يوفنتوس للإصابة 25 دقيقة | أوروبا
الاتحاد الأوروبي يكرم كاير وفريق الدنمارك الطبي لإنقاذهم حياة إريكسن 26 دقيقة | أوروبا
هاري كين يعلن استمراره مع توتنام 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كوكاكولا ينفي بيع النادي 37 دقيقة | الدوري المصري
أتليتكو مدريد يضم مهاجم البرازيل 49 دقيقة | ميركاتو
نادر شوقي يكشف حقيقة رفض ألتاي التركي انضمام ريان لمنتخب مصر 55 دقيقة | مصر
راديو مونت كارلو: 3 أندية فرنسية ترغب في ضم مصطفى محمد ساعة | المحترفون
بارالمبياد طوكيو 2020 - تنس طاولة.. سيد محمد يحقق الفوز الأول في المجموعات ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 2 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وإمكانية حلها 3 إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم 4 خبر في الجول - جلسة استماع في المحكمة الرياضية حول مشاركة ناصف أمام دجلة.. و"القرار قبل نهاية الموسم"
قد ينال إعجابك