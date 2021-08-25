كوكاكولا ينفي بيع النادي

نفى نادي كوكاكولا الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز نية مجلس الإدارة في بيع النادي لجهة أخرى.

وأفاد كوكاكولا في بيان "ينفى النادي برئاسة مجدي اسماعيل ما يتداوله البعض عن بيع نادي كوكاكولا".

وأضاف البيان "الحديث عن بيع النادي ليس له أساس من الصحة، هناك عروض بالفعل لكن مجلس الإدارة والشركة الراعية للنادي بقيادة محمد علاء ترفض كافة العروض المقدمة".

وتابع "النادي سيقوم بالإعلان عن الصفقات الجديدة خلال المرحلة المقبلة بعد الاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة تامر مصطفى".

وشدد رئيس النادي على أن الفريق يواصل فترة الإعداد التي انطلقت في أوائل أغسطس وخاض مباراة ودية مع العدالة السعودى انتهت بالتعادل 1-1.

وقدم مجلس إدارة نادي كوكاكولا التهنئة لنظيره في الزمالك بتتويج القلعة البيضاء بلقب الدوري، حسب بيان النادي الصاعد حديثا للمسابقة.