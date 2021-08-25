أتليتكو مدريد يضم مهاجم البرازيل

أعلن أتليتكو مدريد يوم الأربعاء ضم المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا قادما من هيرتا برلين.

ماتيوس كونيا النادي : هيرتا برلين أتليتكو مدريد

ووقع اللاعب البرازيلي على عقد يمتد لخمسة مواسم.

وتشير التقارير إلى أن الصفقة كلفت أتليتكو 26 مليون يورو بالإضافة إلى 10٪ من قيمة بيعه مستقبلا.

أتليتكو مدريد كان يستهدف ضم الإيطالي مويس كين في حالة فشل التعاقد مع كونيا.

يذكر الدولي البرازيلي توج بذهبية دورة الألعاب الأولمبية مع البرازيل هذا الشهر.

وكان كونيا قد سجل هدف فوز منتخب البرازيل الأولمبي على نظيره المصري في ربع نهائي مسابقة كرة القدم بأولمبياد طوكيو قبل أسابيع.