أتليتكو مدريد يضم مهاجم البرازيل

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 13:58

كتب : FilGoal

ماتياس كونها يسجل ويحتفل بهدف البرازيل في مصر

أعلن أتليتكو مدريد يوم الأربعاء ضم المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا قادما من هيرتا برلين.

ماتيوس كونيا

النادي : هيرتا برلين

أتليتكو مدريد

ووقع اللاعب البرازيلي على عقد يمتد لخمسة مواسم.

وتشير التقارير إلى أن الصفقة كلفت أتليتكو 26 مليون يورو بالإضافة إلى 10٪ من قيمة بيعه مستقبلا.

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أتليتكو مدريد كان يستهدف ضم الإيطالي مويس كين في حالة فشل التعاقد مع كونيا.

يذكر الدولي البرازيلي توج بذهبية دورة الألعاب الأولمبية مع البرازيل هذا الشهر.

وكان كونيا قد سجل هدف فوز منتخب البرازيل الأولمبي على نظيره المصري في ربع نهائي مسابقة كرة القدم بأولمبياد طوكيو قبل أسابيع.

ماتيوس كونيا البرازيل أتليتكو مدريد
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