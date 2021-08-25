أتليتكو مدريد يضم مهاجم البرازيل
الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 13:58
كتب : FilGoal
أعلن أتليتكو مدريد يوم الأربعاء ضم المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا قادما من هيرتا برلين.
ماتيوس كونيا
النادي : هيرتا برلين
ووقع اللاعب البرازيلي على عقد يمتد لخمسة مواسم.
وتشير التقارير إلى أن الصفقة كلفت أتليتكو 26 مليون يورو بالإضافة إلى 10٪ من قيمة بيعه مستقبلا.
أتليتكو مدريد كان يستهدف ضم الإيطالي مويس كين في حالة فشل التعاقد مع كونيا.
🔴⚪️ #مرحبا_بك_كونيا
👍 اجتاز اللاعب @mathcunha20 الفحوصات الطبية بمصحة @ClinicaNavarra قبل التوقيع على عقد يربطه بالروخيبلانكوس 😀
🏧 #آوبا_أتليتي pic.twitter.com/3bLrLgnC7h— أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) August 25, 2021
يذكر الدولي البرازيلي توج بذهبية دورة الألعاب الأولمبية مع البرازيل هذا الشهر.
وكان كونيا قد سجل هدف فوز منتخب البرازيل الأولمبي على نظيره المصري في ربع نهائي مسابقة كرة القدم بأولمبياد طوكيو قبل أسابيع.
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