نادر شوقي يكشف حقيقة رفض ألتاي التركي انضمام ريان لمنتخب مصر

نفى نادر شوقي وكيل اللاعب أحمد ياسر ريان كافة الأنباء التي ترددت عن عدم موافقة نادي ألتاي التركي على انضمام ريان لمنتخب مصر الأول خلال توقف الأجندة الدولية المقبل.

أحمد ياسر ريان النادي : ألتاي

وقال نادر شوقي لـFilGoal.com: "نادي ألتاي التركي لم يرفض مطلقا انضمام أحمد ياسر ريان للمنتخب المصري".

وأضاف "لا صحة للحديث عن رفض النادي بسبب انتهاء المهلة القانونية للاستدعاء قبل الأجندة الدولية بـ15 يوما".

وأتم "إذا جاء طلب الانضمام للمنتخب فسيعمل النادي واللاعب على إنهاء الإجراءات الخاصة به للسفر".

منتخب مصر يستعد لمواجهتي أنجولا والجابون في بداية دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

أحمد ياسر ريان انتقل معارا لصفوف ألتاي التركي من الأهلي لمدة موسم واحد ليسجل أول أهدافه كبديل في المباراة الأولى أمام ألانيا سبور.