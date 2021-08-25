راديو مونت كارلو: 3 أندية فرنسية ترغب في ضم مصطفى محمد

أفادت تقارير فرنسية بأن هناك 3 فرق تلعب في الدوري الفرنسي تستهدف ضم مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي التركي المعار من الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فترة الانتقالات الصيفية ستنتهي خلال أيام قليلة بنهاية الشهر الجاري.

وأوضح تقرير ذاعة مونت كارلو الفرنسية أن أندية بوردو وليل وسانت إيتيان ترغب في ضم مهاجم منتخب مصر قبل نهاية فترة الانتقالات.

قد يفكر مصطفى محمد في الانتقال للدوري الفرنسي في ظل كثرة مهاجمي جالاتاسراي في الموسم الجديد.

المهاجم الذي تألق في النصف الثاني من الموسم الماضي بتسجيل 9 أهداف في 17 مباراة، شارك في 3 مباريات بشكل أساسي من أصل 6 لعبها الفريق، لم ينجح في التسجيل، وصنع هدفا.

يذكر أن مصطفى محمد انتقل إلى صفوف جالاتاسراي في يناير الماضي على سبيل الإعارة من الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري، مع أحقية النادي التركي في شراء اللاعب بشكل نهائي.