عضو اللجنة الفنية في الزمالك يطمئن الجماهير على تجديد بنشرقي.. وموقف حسام حسن

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 14:53

كتب : عبد الرحمن فوزي

حسين السيد

كشف حسين السيد عضو اللجنة الفنية في الزمالك عن تأجيل المفاوضات مع أي تعاقدات جديدة حتى نهاية الدوري بشكل كامل.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز رقم 13 في تاريخه قبل جولة من النهاية بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون مقابل في الجولة الـ 33.

وقال حسين السيد في تصريحات عبر إذاعة أون تايم سبورتس: "أجلنا المفاوضات مع عمر كمال أو أي لاعب جديد لما بعد انتهاء مسابقة الدوري بشكل كامل، تتبقى مباراة يوم الجمعة ونريد التركيز بها لتكتمل فرحتنا وبعدها سنعلن للجماهير كل التفاصيل الخاصة بالتعاقدات الجديدة".

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وتابع "أرسلنا خطابات رسمية للأندية قبل شهر نبلغهم فيها برغبتنا في استرداد جميع اللاعبين المعارين بما فيهم العناصر الشابة من قطاع الناشئين، بعدها سنقرر سواء تجديد إعارة أو نجدد لهم أو نبيعهم بشكل نهائي".

وشدد "لدينا خطة لإعارة 12 لاعبا شابا خلال الفترة المقبلة للاستفادة بهم مستقبلا مثلما حدث مع مصطفى محمد ومحمد صبحي وغيرهما".

واستمر "ندرس الأمر ونقيم أيضا المقابل المادي، هناك مفاوضات بشأنهم ومن الوارد دمجهم في صفقات تبادلية، لأن جميع الأندية تعاني من نقص السيولة المالية".

وأضاف "بن شرقي؟ رسالي للجماهير اطمئنوا، تتبقى خطوة واختلاف بسيط إذا تم حله سيتم حسم الأمر، والتعاقد الجديد لن يقل عن 3 مواسم، أما اللاعبين الشباب مدة عقودهم ستكون 5 مواسم".

وأتم "حسام حسن مهاجم سموحة كان مطروحا بالفعل، ولكن صرفنا النظر".

الزمالك سيختتم مبارياته في الدوري 27 أغسطس الجاري أمام البنك الاهلي في ستاد بترو سبورت.

الدوري المصري الممتاز الزمالك حسين السيد
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