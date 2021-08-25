أسامة فيصل يكشف الموقف الأصعب بالنسبة له في الموسم

كشف أسامة فيصل مهاجم نادي الزمالك الشاب عن الموقف الأصعب والأفضل بالنسبة له طوال منافسات الدوري المصري هذا الموسم.

الزمالك فاز بلقب الدوري قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد ليوسع الفارق مع الأهلي لست نقاط.

وقال أسامة فيصل في تصريحات لقناة الزمالك: "أول بطولة بالنسبة لي مع الزمالك، إنها السنة السابعة لي مع النادي والأمس كان أكثر يوم فرحت فيه".

وأضاف "إحساس الفوز بالدوري غير أي إحساس، الزمالك نادي كبير وله جماهير تستحق الفرحة أكثر من ذلك أيضا"

وتابع "نزولي مباراة طلائع الجيش كان الموقف الأصعب والأفضل لي في الدوري، شاركت كبديل في وقت متأخر وصعب والفريق كان يهدف لتحقيق الفوز فكانت الضغوطات كبيرة، فرحة التسجيل يومها كان لها إحساس مختلف".

وأتم "اللاعبون كانوا في قمة التركيز بغض النظر عن المشاركة من عدمها، تواجدنا في معسكر لفترة طويلة في الإسكندرية وتعاهدنا على الفوز باللقب وهو ما حدث".

أسامة فيصل شارك في 11 مباراة خلال بطولة الدوري وسجل هدفا واحدا كان أمام طلائع الجيش.