إصابة حارس ريال مدريد بفيروس كورونا

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 12:30

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس

أعلن نادي ريال مدريد يوم الأربعاء إصابة حارسه أندريه لونين بفيروس كورونا.

وأوضح ريال مدريد في بيان أن الفحوصات الطبية التي خضع لونين خلال الساعات القليلة الماضية أظهرت إيجابية عينة الحارس الأوكراني.

لونين جلس على مقاعد البدلاء ريال مدريد في أول جولتين من الدوري الإسباني ضد ديبورتيفو ألافيس وليفانتي.

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البالغ من العمر 22 عاما شارك في مباراتين وديتين خلال فترة الإعداد للموسم الحالي.

يذكر أن لونين انضم لصفوف ريال مدريد في صيف 2018.

ريال مدريد أندري لونين
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