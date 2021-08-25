نائب رئيس الزمالك: سنحتفل بالدرع في الملعب.. وتقنية الفيديو ساهمت في زيادة العدالة

شدد محمد الإتربي نائب رئيس الزمالك على أن الفريق سيحتفل بدرع الدوري في الملعب بعد نهاية مباراة البنك الأهلي.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز رقم 13 في تاريخه قبل جولة من النهاية بعد الفوز على الانتاج الحربي بهدفين دون مقابل في الجولة الـ 33.

وقال الإتربي عبر إذاعة أون تايم سبورتس: "الكرة كانت في ملعب الأهلي في وقت سابق وانتقلت للزمالك ولم يفرط في الفرصة كما راهن البعض".

واستمر "حسمنا اللقب بفارق ست نقاط، وما يعجبني أن الفريق ينهي المباراة أقوى مما بدأها، الإنتاج الحربي لم يهدد مرمانا بفرص خطيرة".

وتابع "سنلعب المباراة الأخيرة ضد البنك الأهلي بأعصاب هادئة، وسنحتفل باللقب في الملعب لا يوجد ما يمنع احتفالنا به عقب المباراة، وهناك تنسيق مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة".

وشدد "الأهلي نادي كبير والزمالك كذلك، مع احترامي لوجهات النظر، لقد ساهمت تقنية الفيديو في زيادة العدالة التحكيمية، ولن يتأثر الحكم بضغط الجماهير أو غيره، ومع تطويره ستكون الأمور أفضل، لقد احتسبت ضد الزمالك ركلات جزاء وكروت حمراء وكذلك الأهلي".

وأوضح "تقنية الفيديو حسمت القرار بأن الكرة لم تتخطى المرمى في مباراة الأهلي وطلائع الجيش، ولولاه أيضا لما احتسبت ركلة جزاء الجونة في مباراة الأهلي".

وأضاف عن تجديد عقد بنشرقي"كنا وصلنا معه لفروق بسيطة، لديه رغبة في التجديد، وتوقفت المفاوضات لعدم تشتيت تركيزه في جولات حسم الدوري".

وأكمل "رأينا ساسي، لقد رحل ولم يتأثر الفريق، كان لاعبا الموسم الموسم الماضي وكنا بعيدين جدا عن الدوري، كذلك رحل مصطفى محمد وهو قوة هجومية كبيرة، نعم لديه قدرات مميزة جدا لكن كرة القدم لعبة جماعية".

الزمالك سيختتم مبارياته في الدوري المصري 27 أغسطس الجاري أمام البنك الأهلي في ستاد بترو سبورت.