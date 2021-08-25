بارالمبياد طوكيو - تنس طاولة.. فايزة محمود تخسر أولى مباريات دور المجموعات

خسرت فايزة محمود أول مبارياتها في دور المجموعات من منافسات تنس الطاولة للسيدات في بارالمبياد طوكيو 2020.

فايزة خسرت أمام الصينية بيان زانج بثلاثة أشواط دون رد في الجولة الأولى لدور المجموعات.

وجاءت نتيجة الأشواط 11-5 و11-9 و11-3.

وتشارك مصر في بارالمبياد طوكيو بـ 49 لاعب ولاعبة في 8 رياضات مختلفة وتقام المنافسات في الفترة من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

وحصدت مصر خلال تاريخها 177 ميدالية متنوعة في الألعاب البارالمبية بواقع 49 ذهبية و64 فضية و64 برونزية.

وكانت مصر قد حققت 12 ميدالية متنوعة في بارالمبياد ريو دي جانيرو 2016 بواقع 3 ميداليات ذهبية و5 فضية و4 برونزية.

يمكنك متابعة جدول منافسات البعثة المصرية من هنا.