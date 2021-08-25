بارالمبياد طوكيو - تنس طاولة.. فايزة محمود تخسر أولى مباريات دور المجموعات

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 11:55

كتب : FilGoal

فايزة محمود تنس طاولة

خسرت فايزة محمود أول مبارياتها في دور المجموعات من منافسات تنس الطاولة للسيدات في بارالمبياد طوكيو 2020.

فايزة خسرت أمام الصينية بيان زانج بثلاثة أشواط دون رد في الجولة الأولى لدور المجموعات.

وجاءت نتيجة الأشواط 11-5 و11-9 و11-3.

وتشارك مصر في بارالمبياد طوكيو بـ 49 لاعب ولاعبة في 8 رياضات مختلفة وتقام المنافسات في الفترة من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

وحصدت مصر خلال تاريخها 177 ميدالية متنوعة في الألعاب البارالمبية بواقع 49 ذهبية و64 فضية و64 برونزية.

وكانت مصر قد حققت 12 ميدالية متنوعة في بارالمبياد ريو دي جانيرو 2016 بواقع 3 ميداليات ذهبية و5 فضية و4 برونزية.

يمكنك متابعة جدول منافسات البعثة المصرية من هنا.

فايزة محمود تنس الطاولة بارالمبياد طوكيو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
راديو مونت كارلو: 3 أندية فرنسية ترغب في ضم مصطفى محمد 6 دقيقة | المحترفون
بارالمبياد طوكيو 2020 - تنس طاولة.. سيد محمد يحقق الفوز الأول في المجموعات 18 دقيقة | رياضات أخرى
نائب رئيس الزمالك: سنحتفل بالدرع في الملعب.. وتقنية الفيديو ساهمت في زيادة العدالة 46 دقيقة | مصر
أسامة فيصل يكشف الموقف الأصعب بالنسبة له في الموسم 49 دقيقة | الدوري المصري
إصابة حارس ريال مدريد بفيروس كورونا 51 دقيقة | الدوري الإسباني
حمزة المثلوثي: أتمنى أن أكون مثل معلول.. وطارق حامد أفضل لاعب في مصر ساعة | مصر
بارالمبياد طوكيو - تنس طاولة.. فايزة محمود تخسر أولى مباريات دور المجموعات ساعة | رياضات أخرى
حازم إمام: الزمالك فاز بالدوري الأصعب في السنوات الأخيرة.. وأتمنى عدم تكرار سيناريو الماضي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 2 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وإمكانية حلها 3 إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم 4 خبر في الجول - جلسة استماع في المحكمة الرياضية حول مشاركة ناصف أمام دجلة.. و"القرار قبل نهاية الموسم"
قد ينال إعجابك