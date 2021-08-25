حمزة المثلوثي: أتمنى أن أكون مثل معلول.. وطارق حامد أفضل لاعب في مصر

أبرز حمزة المثلوثي لاعب الزمالك دور باتريس كارتيرون مدرب الفريق في تجهيزه خلال فترة التوقف الدولي وظهوره بمستوى أفضل.

وتوج الزمالك بالدوري رقم 13 في تاريخه قبل النهاية بجولة بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون مقابل في الجولة الـ 33.

وتمكن المثلوثي من صنع الهدف الثاني في المباراة بعرضية سجلها أشرف بن شرقي برأسية في المرمى.

وقال المثلوثي في تصريحات عبر إذاعة أون تايم سبورتس: "كان موسما صعبا للغاية وكارتيرون كان له دورا كبيرا في تجهيزي خلال فترة التوقف الدولي".

وواصل "عمري حاليا 29 عاما، ومازال يتبقى موسمين في عقدي مع الزمالك، وإذا تلاحم ذلك الجيل سيحقق المزيد من الألقاب".

وتابع "علي معلول أفضل ظهير أيسر في إفريقيا، مستواه ثابت منذ خمس سنوات وأتمنى أن أكون مثله".

واستطرد "من الشرف لي أن أتواجد في ناد كبير بشعبية الزمالك، وأتمنى الاستمرار أطولة فترة مع النادي".

وأضاف "فرجاني ساسي لاعب كبير وأتمنى له التوفيق، نجحنا في تعويضه وأثبتنا أن الفريق الكبير لا يقف على لاعب، وأبارك له أيضا لأنه ساهم في لقد الدوري بمشاركته في العديد من المباريات".

وشدد "أفضل لاعب في مصر هذا الموسم هو طارق حامد".

وأكمل "مباراة الاتحاد السكندري هي مباراة اللقب، وهدف محمد عبد الشافي كان هدف التتويج".

وأتم "شعرت أن لقب الدوري من نصيبنا في مباراة سيراميكا كيلوباترا، لم نقدم أداء جيد ومع ذلك حققنا الفوز، إنها علامة مميزة أن تكون قادرا على الفوز والفريق ليس في أفضل حالاته".

وشارك المثلوثي هذا الموسم مع الزمالك في 25 مباراة، وتمكن خلالهم من صناعة ثلاثة أهداف.