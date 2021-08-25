حازم إمام: الزمالك فاز بالدوري الأصعب في السنوات الأخيرة.. وأتمنى عدم تكرار سيناريو الماضي

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 11:41

كتب : FilGoal

حازم إمام - الزمالك - وادي دجلة

ظهر حازم إمام سعيدا للغاية بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري مشددا على أنه يتمنى الحفاظ على هذه المجموعة من أجل استمرار المنافسة في المستقبل.

الزمالك فاز بلقب الدوري قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد ليوسع الفارق مع الأهلي لست نقاط.

وقال حازم إمام في تصريحات لقناة الزمالك: "أبارك لجماهير الزمالك العظيمة على البطولة فهم يستحقون الفوز، توجنا بأصعب دوري خلال آخر 10-15 سنة من وجهة نظري مع استمرار التنافس حتى الجولة قبل الأخيرة".

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الزمالك فاز بلقب الدوري قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد ليوسع الفارق مع الأهلي لست نقاط.

وأضاف "أبارك للاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري وكل من هم خلف الكواليس".

وواصل "أتمنى أن تستمر هذه المجموعة وأن نحافظ عليها دون تكرار ما حدث في الفترات السابقة بتغيير العديد من اللاعبين بعد الفوز بأي بطولة مثل الكونفدرالية والدوري، هناك تلاحم في المواسم في مصر على عكس أوروبا فلا نملك الوقت للراحة أو للانسحام بين المجموعة بالتعود على أسلوب اللعب".

وأتم "سنفرح ليومين ونغلق صفحة الدوري لنخوض منافسات كأس مصر ثم الموسم الجديد".

الزمالك سيختتم مبارياته في الدوري المصري 28 أغسطس الجاري أمام البنك الأهلي في ستاد بترو سبورت.

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