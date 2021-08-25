وكيل الشناوي يكشف حقيقة العروض السعودية

كشف حازم الحديدي وكيل محمد الشناوي حارس الأهلي ومنتخب مصر حقيقة العروض السعودية للاعب

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

خلال الأيام الأخيرة ذكرت العديد من التقارير رغبة نادي النصر ونادي الهلال في ضم الحارس الدولي.

وقال الحديدي في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "سمعت عن العروض عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي فقط".

وأضاف "محمد الشناوي مرتبطٌ بعقد مع الأهلي، ينتهي بعد أربعة أعوام".

وتابع "ما يتردد حول أن استبعاد الشناوي من لقاء الجونة جاء بسبب قطعه شوطا كبيرا في مفاوضات الانتقال إلى النصر السعودي غير صحيح".

وأتم الحديدي "المفاوضات مع حارس بحجم محمد الشناوي لن تتم في يوم، أو يومين، والأهم مصلحة النادي الأهلي واللاعب في الوقت ذاته".

وكتبت تقارير أن النصر قدم عرضا كبيرا للشناوي (32 عاما) الذي شارك في دورة الألعاب الأولمبية مع منتخب مصر وودع البطولة من الدور ربع النهائي.

وأشارت أخرى إلى أن اللاعب الأسبق لبتروجت وطلائع الجيش وحرس الحدود تلقى عدة عروض للرحيل عن الأهلي.

ويخوض الشناوي موسمه الخامس مع الأهلي منذ عودته للفريق في 2016.

وشارك الشناوي في 107 مباريات مع الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

وتوج الشناوي بـ12 لقبا مع الأهلي.

ويمتد عقده مع الفريق إلى 2025.