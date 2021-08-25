سيف الجزيري: فزنا بالدوري عن جدارة واستحقاق.. وتحاملت على نفسي لحضور اللحظة التاريخية

كشف سيف الجزيري مهاجم نادي الزمالك عن تحامله على نفسه قبل مباراة الإنتاج الحربي للتواجد مع الفريق مشيرا إلى أن الفوز بالدوري جاء عن جدارة واستحقاق.

الزمالك فاز بلقب الدوري قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد ليوسع الفارق مع الأهلي لست نقاط.

وقال سيف الجزيري في تصريحات لقناة الزمالك: "أبارك لكل جماهير الزمالك، إنه يوم هام للغاية بالنسبة لي".

وأضاف "فزنا بالدوري عن جدارة واستحقاق بعد موسم طويل، لا يمكنني أن أقول إلا الحمد لله".

وعن تقارير غيابه المحتمل عن مباراة الإنتاج الحربي قبل بدايتها: "شعرت بآلام في معدتي وكنت مريضا ولكن تحاملت على نفسي مع لحظة تاريخية لا يمكن أن أفوتها".

وأتم عن انضمامه لمعسكر منتخب تونس "لدينا مباراتين هامتين في تصفيات كأس العالم، سنبذل أقصى ما لدينا لتحقيقي نتائج جيدة".

الجزيري شارك مع الزمالك في 31 مباراة هذا الموسم سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع 6 آخرين.