بارالمبياد طوكيو - آية أيمن تودع منافسات 50 متر للسباحة

ودعت المصرية آية أيمن منافسات سباق 50 متر حرة للسباحة من بارالمبياد طوكيو.

وأنهت آية السباقي في زمن قدره 37,83 ثانية لتتواجد في المركز الـ13 مع نهاية المنافسة.

وتتأهل أول 8 لاعبات من التصفيات للدور النهائي.

وتشارك مصر في بارالمبياد طوكيو بـ 49 لاعب ولاعبة في 8 رياضات مختلفة وتقام المنافسات في الفترة من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

وحصدت مصر خلال تاريخها 177 ميدالية متنوعة في الألعاب البارالمبية بواقع 49 ذهبية و64 فضية و64 برونزية.

وكانت مصر قد حققت 12 ميدالية متنوعة في بارالمبياد ريو دي جانيرو 2016 بواقع 3 ميداليات ذهبية و5 فضية و4 برونزية.

يمكنك متابعة جدول منافسات البعثة المصرية من هنا.