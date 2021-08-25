بارالمبياد طوكيو - زياد هشام يودع منافسات 200 متر حرة للسباحة

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 10:52

كتب : FilGoal

سباحة

ودع المصري زياد هشام منافسات السباحة لسباق 200 متر حرة في بارالمبياد طوكيو 2020.

وأنهى زياد المسابقات بزمن 3:04,85 دقيقة.

زياد لم ينجح في التأهل للدور النهائي بعد أن حل في المركز الـ11.

ويتأهل أول 8 لاعبين من التصفيات للدور النهائي.

وتشارك مصر في بارالمبياد طوكيو بـ 49 لاعب ولاعبة في 8 رياضات مختلفة وتقام المنافسات في الفترة من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

وحصدت مصر خلال تاريخها 177 ميدالية متنوعة في الألعاب البارالمبية بواقع 49 ذهبية و64 فضية و64 برونزية.

وكانت مصر قد حققت 12 ميدالية متنوعة في بارالمبياد ريو دي جانيرو 2016 بواقع 3 ميداليات ذهبية و5 فضية و4 برونزية.

يمكنك متابعة جدول منافسات البعثة المصرية من هنا.

زياد كمال سباحة بارالمبياد طوكيو 2020
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