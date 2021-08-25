بيلد: طلبات خرافية من رايولا لتعاقد تشيلسي مع هالاند

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 11:05

كتب : عبد الرحمن فوزي

إيرلنج هالاند أمام إينتراخت فرانكفروت

تشيلسي دورتموند إيرنلج هالاند مينو رايولا
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