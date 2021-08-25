بارالمبياد طوكيو - الثلاثي المصري يخسر في الجولة الأولى لدور المجموعات من تنس الطاولة

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 10:26

كتب : FilGoal

إبراهيم حمدتو تنس طاولة بارالمبياد طوكيو

افتتح الثلاثي إبراهيم حمدتو وأيمن كمال وسامح عيد مشوار بارالمبياد طوكيو 2020 بالخسارة أمام لاعبي كوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا على الترتيب.

وخسر إبراهيم حمدتو من بطل كوريا الجنوبية هونج بارك بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد.

وجاءت نتيجة الأشواط 11-6 و11-9 و11-4 لصالح لاعب كوريا الجنوبية.

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على الجانب الآخر، خسر أيمن كمال أمام الألماني فالينتين بويس بثلاثة أشواط دون رد.

وجاءت نتيجة الأشواط 11-7 و11-3 و11-1 لصالح لاعب ألمانيا.

وأخيرا، خسر سامح عيد من الفرنسي ماكسيم توماس بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

سامح عيد فاز بالشوط الأول 11-7 قبل أن يخسر ثلاثة أشواط متتالية بنتيجة 7-11 و2-11 و8-11.

وتشارك مصر في بارالمبياد طوكيو بـ 49 لاعب ولاعبة في 8 رياضات مختلفة وتقام المنافسات في الفترة من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

وحصدت مصر خلال تاريخها 177 ميدالية متنوعة في الألعاب البارالمبية بواقع 49 ذهبية و64 فضية و64 برونزية.

وكانت مصر قد حققت 12 ميدالية متنوعة في بارالمبياد ريو دي جانيرو 2016 بواقع 3 ميداليات ذهبية و5 فضية و4 برونزية.

يمكنك متابعة جدول منافسات البعثة المصرية من هنا.

إبراهيم حمدتو بارالمبياد طوكيو 2020 تنس الطاولة
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