لبيب: رحيل فرجاني أصعب ملف واجهني في الزمالك.. وهذا موعد احتفالية الدوري

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 01:11

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي إلى الدحيل القطري رسميا

يرى حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك أن رحيل اللاعب التونسي فرجاني ساسي عن القلعة البيضاء هو أصعب ملف واجهه في قطاع كرة القدم بالنادي.

فرجاني ساسي

النادي : الدحيل

الزمالك

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري لموسم 2020/2021 قبل جولة من نهاية المسابقة بعد الفوز على الإنتاج الحربي، وهو الدرع رقم 13 في تاريخ القلعة البيضاء. (طالع التفاصيل)

وقال لبيب عبر قناة النهار: "رحيل فرجاني ساسي كان أصعب ملف واجهني في إدارة كرة القدم بنادي الزمالك".

أخبار متعلقة
11 اسما.. كارتيرون ينضم لقائمة المدربين المتوجين بالدوري مع الزمالك أوباما: أبارك لشعب الزمالك.. الروح سبب التتويج ونسعى لفرحة ثانية وثالثة مؤتمر موسيماني: شكوى الأهلي من الإجهاد طبيعية.. ولن ننظر إلى الخلف

وأضاف "وذلك لأنه كان أول ملف يجب أن نجد له حلا بمجرد تولينا مسؤولية إدارة نادي الزمالك، ونظرا لأن ساسي لاعب مميز وذو كفاءة عالية ومن القوام الرئيسي للفريق".

وأكمل "الخاسر الوحيد هو فرجاني لأنه لم يكمل معنا الدوري وفاز الزمالك باللقب، ومن قبل لعب ساسي مع الزمالك الدوري مرتين وخسرهما".

وواصل "منذ يومي الأول في الزمالك وكان لدي يقين أن ساسي لن يستمر معنا وبدأت فورا التفكير كيف سيتعامل النادي مع هذا الملف إعلاميا وقانونيا".

وأتم تصريحاته "احتفالية الزمالك بلقب الدوري ستكون يوم الإثنين المقبل تحت عنوان "في حب نادي الزمالك".

ورحل التونسي فرجاني ساسي عن الزمالك بعد نهاية تعاقده ليوقع مع نادي الدحيل القطري.

الزمالك الدوري المصري فرجاني ساسي حسين لبيب
نرشح لكم
أخر الأخبار
جنش: اللاعبون كانوا على قلب رجل واحد.. وهناك بعض الأشخاص الموجهين ضدي 7 دقيقة | الدوري المصري
لبيب: رحيل فرجاني أصعب ملف واجهني في الزمالك.. وهذا موعد احتفالية الدوري 16 دقيقة | الدوري المصري
11 اسما.. كارتيرون ينضم لقائمة المدربين المتوجين بالدوري مع الزمالك 48 دقيقة | الدوري المصري
أوباما: أبارك لشعب الزمالك.. الروح سبب التتويج ونسعى لفرحة ثانية وثالثة 59 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر موسيماني: شكوى الأهلي من الإجهاد طبيعية.. ولن ننظر إلى الخلف ساعة | الدوري المصري
مدرب حراس الزمالك: نمتلك أفضل 3 بهذا المركز في مصر ساعة | الدوري المصري
نبيه: الزمالك توج بالدوري عن جدارة واستحقاق ساعة | الدوري المصري
مصطفى فتحي ينتزع الوصافة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 2 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وإمكانية حلها 3 إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم 4 خبر في الجول - جلسة استماع في المحكمة الرياضية حول مشاركة ناصف أمام دجلة.. و"القرار قبل نهاية الموسم"
قد ينال إعجابك