لبيب: رحيل فرجاني أصعب ملف واجهني في الزمالك.. وهذا موعد احتفالية الدوري

يرى حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك أن رحيل اللاعب التونسي فرجاني ساسي عن القلعة البيضاء هو أصعب ملف واجهه في قطاع كرة القدم بالنادي.

فرجاني ساسي النادي : الدحيل الزمالك

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري لموسم 2020/2021 قبل جولة من نهاية المسابقة بعد الفوز على الإنتاج الحربي، وهو الدرع رقم 13 في تاريخ القلعة البيضاء. (طالع التفاصيل)

وقال لبيب عبر قناة النهار: "رحيل فرجاني ساسي كان أصعب ملف واجهني في إدارة كرة القدم بنادي الزمالك".

وأضاف "وذلك لأنه كان أول ملف يجب أن نجد له حلا بمجرد تولينا مسؤولية إدارة نادي الزمالك، ونظرا لأن ساسي لاعب مميز وذو كفاءة عالية ومن القوام الرئيسي للفريق".

وأكمل "الخاسر الوحيد هو فرجاني لأنه لم يكمل معنا الدوري وفاز الزمالك باللقب، ومن قبل لعب ساسي مع الزمالك الدوري مرتين وخسرهما".

وواصل "منذ يومي الأول في الزمالك وكان لدي يقين أن ساسي لن يستمر معنا وبدأت فورا التفكير كيف سيتعامل النادي مع هذا الملف إعلاميا وقانونيا".

وأتم تصريحاته "احتفالية الزمالك بلقب الدوري ستكون يوم الإثنين المقبل تحت عنوان "في حب نادي الزمالك".

ورحل التونسي فرجاني ساسي عن الزمالك بعد نهاية تعاقده ليوقع مع نادي الدحيل القطري.