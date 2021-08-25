11 اسما.. كارتيرون ينضم لقائمة المدربين المتوجين بالدوري مع الزمالك

توج الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ13 رسميا. تتويج أدخل باتريس كارتيرون تاريخ القلعة البيضاء.

وأصبح كارتيرون المدرب الـ11 الذي يتوج بلقب الدوري المصري رفقة الزمالك.

المدرب الأول كان المجري إيفان ستيفوفيتش الذي توج بلقب الدوري موسم 1959/1960.

وكان المدرب الثاني هو اليوغوسلافي إيفان ستيفيوفيتش، والذي توج بلقب الدوري لموسمي 1963/1964/ و1964/1965.

المدرب الثالث هو زكي عثمان، والذي توج بلقب الدوري موسم 1977/1978.

ومحمود أبو رجيلة كان رابع المدربين، والذي توج بلقب الدوري موسم 1983/1984.

ثم كان خامس المدربين هو عصام بهيج، والمتوج بلقب الدوري لموسم 1987/1988.

بعد ذلك جاء الدور على ديف مكاي ليكون المدرب السادس، والذي توج بلقب الدوري مرتين، موسمي 1991/1992، و1992/1993.

أما سابع المدربين، فكان أوتو فيستر الذي توج بلقب الدوري لموسم 2000/2001.

وجاء كارلوس كابرال ليتوج بلقب الدوري لموسم 2002/2003 ليكون ثامن المدربين.

المدرب التاسع كان ألمانيا. نيلو فينجادا توج بلقب الدوري لموسم 2003/2004.

وبعد غياب، عاد الدوري للزمالك على يد جوزوالدو فيريرا موسم 2014/2015 ليكون هو عاشر مدرب يحقق الدوري مع الزمالك.

وأخيرا، ينضم الآن باتريس كارتيرون لقائمة المدربين المتوجين بالدوري مع الزمالك.